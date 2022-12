Na covid jsme dobře připraveni, tvrdí Čína. Podle odhadů umírá na 9000 lidí denně

Zahraniční analytici odhadují, že v Číně umírá po nákaze koronavirem na 9000 lidí denně. Státní čínská média nicméně tvrdí, že zdravotnictví v zemi je dobře vybavené i na vážné případy nemoci. Část obyvatel Číny se po zrušení pandemických opatření na začátku měsíce vrací ke každodennímu životu, uvedla v pátek agentura AP. Čínská města také zahájila rozdávání cestovních poukazů, napsal státem vlastněný deník China Daily. Peking 15:18 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž se stará o svou 86letou matku, která je na kyslíku. Vrátila se domů z nemocnice ve vesnici v provincii S’-čchuan | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Čína přestala ve statistikách zveřejňovat počty asymptomatických případů. A podle oficiálních údajů bylo na pátek oznámeno pouze jedno úmrtí na covid-19.

Analytici ze společnosti Airfinity ale odhadují, že v zemi může mít nemoc na svědomí na 9000 životů denně. Několik měst a regionálních vlád rovněž informovalo o stovkách tisíc případů nově nakažených a nemocní se hromadí na nemocničních chodbách, uvedl list The New York Times. Média tento týden rovněž informovala o zahlcených krematoriích.

„Téměř všichni u mě na stavbě se nakazili. Od uvolnění opatření se virus všude rozšířil,“ popsal devětapadesátiletý stavební dělník Siung, který se léčí v nemocnici se symptomy covidu, uvedla agentura AP. Pan Siung, který má za sebou tři dávky čínské vakcíny, věří, že mu brzo bude lépe.

Nemocniční pokoj ve vesnici Kchung-čchüe s ním sdílí další starší pacienti trpící kašlem a dalšími příznaky, včetně osmdesátiletého Tchanga Šun-pchinga. „Je to horší než ta původní chřipka. Bral jsem (na ni) léky na nachlazení a chřipku a bylo mi lépe, ty teď nefungovaly,“ uvedl muž.

Cestování na Nový rok

Podle expertů je populace seniorů v rurálních oblastech tou nejohroženější. Mnoho z nich váhalo s očkováním a nemají dostatek zdravotnických zásob. Ve druhé polovině ledna riziko nákazy zvýší také lunární Nový rok, kdy se stovky milionů lidí vydávají navštívit svá rodná města.

„Nárůst poptávky po zdravotnických službách se očekával a Čína byla na tuto situaci připravena," uvedl v pátek podle China Daily činitel čínské Národní zdravotní komise.

List zároveň informoval o tom, že čínská města zahájila vydávání nákupních poukazů, které mají podpořit útraty a ekonomiku poté, co se na mnoha místech v zemi obnovil každodenní život. Cestovní poukazy bude vydávat například tropický ostrov Chaj-nan nebo severovýchodní provincie Ťi-lin.

„Lidé se vracejí do práce, viděl jsem děti v obchodních centrech,“ uvedl osmadvacetiletý Jang Ming-jüe, který žije v Pekingu. „Všechno se vrací do normálu, je to moc příjemné,“ dodal. „Když vláda povolila uvolnění restrikcí, tak to přeci nemůže být tak špatné, ne?“ řekla manažerka místního obchodu Jüe Chung-ču.

Podle hlavního epidemiologa čínského centra pro kontrolu nemocí Wu Cun-joua se epidemie rychle vyvíjí. „Pohyb lidí a riziko respiračních onemocnění v zimě mohou epidemickou situaci zkomplikovat,“ poznamenal Wu na čtvrteční tiskové konferenci.

Případné nové varianty koronaviru a jeho rychlé šíření v Číně vyvolaly obavy v zahraničí. Povinnost předkládat negativní test na covid-19 pro cestující z Číny tento týden oznámily například Spojené státy, Indie či Itálie. Nejnověji se k zemím, které budou po cestujících z Číny požadovat negativní testy, přidaly Španělsko a Jižní Korea.