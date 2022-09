Nová covidová vakcína nemá jen zvýšit množství protilátek, ale hlavně prodloužit ochranu, říká vědec

Ve Spojených státech se zřejmě už o tomto víkendu začne očkovat novou vakcínou proti covidu-19. Ta je speciálně zaměřenou na variantu omikron, která v současnosti převažuje nejen v Americe, ale i v dalších částech světa. Vylepšené verze posilovací dávky očkování od společností Pfizer/BioNTech i Moderna schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Zbývá ještě posvěcení od Střediska pro kontrolu nemocí, který se sejde ve čtvrtek. USA 14:12 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Můžeme očekávat, že aktualizované posilovací dávky poskytnou zvýšenou ochranu proti variantě omikron, která se teď šíří,“ vysvětluje Peter Marks | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americké ministerstvo zdravotnictví právě na tuto upravenou vakcínu čeká, než umožní aplikaci druhé posilovací dávky obecné populaci. Zatím ji mohou dostat jen lidé nad 50 let nebo s určitými zdravotními problémy.

USA se chystají spustit přeočkování proti covidu. Nové typy vakcín by měly zajistit déle trvající ochranu. Poslechněte si reportáž zpravodaje Jana Kaliby

Od vylepšené verze očkování zacílené na variantu omikron si americká vláda a lékařští experti slibují, že zmírní další zimní vlnu covidové pandemie. Podvarianta omikronu BA.5 se v Americe i nadále rozsáhle šíří, a denně tak na covid umírá přibližně 500 Američanů.

„Z minulosti máme rozsáhlé zkušenosti se změnami kmene viru, na který vakcína cílí, aniž bychom k tomu měli klinická data. Takový postup je založený na souhrnu ostatních dostupných důkazů jako třeba v případě vakcín proti chřipce, které se takto obměňují každý rok, a je to bezpečné a účinné. Podle dat, která máme, můžeme očekávat, že aktualizované posilovací dávky poskytnou zvýšenou ochranu proti variantě omikron, která se teď šíří,“ vysvětluje Radiožurnálu šéf oddělení vakcín FDA Peter Marks.

Vysvětluje se tím také, proč se ji úřad rozhodl doporučit k nouzovému využití pro veřejnost i bez klinického testování, tedy bez předchozí aplikace lidským dobrovolníkům.

Dostupná prevence

Zároveň je cíl přiblížit se účinnosti, jakou měla původní vakcína před rokem a půl proti symptomatickému průběhu tehdejší verze nemoci covid-19.

„Jde nejen o to zvýšit množství protilátek – to do určité míry zvládá i původní verze vakcíny. Ale tato nová by nám měla dát také déle trvající ochranu. Cílem je totiž také to, abychom nemuseli každý rok podstupovat mnoho očkování. Doufáme, že tohle bude vakcína, díky které nám ochrana vydrží po celou zimu,“ uzavírá své vysvětlení Marks.

„Je v pořádku, pokud k tomu lidé mají otázky. Ale tohle je opravdu ten nejlepší konsenzus, který mezi experty máme – že tohle je to nejlepší, co můžeme udělat. Pro mě je opravdu bolestné sledovat, jak lidi umírají, když máme volně dostupnou prevenci. Svou lékařskou kariéru jsem strávil snahou zachraňovat životy a tohle je jasnější než cokoli, co jsem kdy viděl,“ dodává Robert Califf, další z komisařů FDA a léčiv.

Aktualizovaná vakcína účinnější proti omikronu se bude používat jen coby posilovací dávka – pokud se někdo nechává očkovat poprvé, dostane původní verzi vakcíny. Nový typ posilovací dávky od Pfizeru je určený pro lidi od 12 let výše, ta od Moderny je určená jen dospělým.

V obou případech ji bude možné aplikovat nejdříve dva měsíce od posledního očkování nebo přeočkování proti covidu. Americká vláda objednala zatím celkem 170 milionů dávek nového typu vakcín.