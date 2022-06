‚Nesnáším izraelské fanoušky.‘ Íránská televize šířila falešné video o Cristianu Ronaldovi

Íránská státní televize čelí kritice za to, že šířila lži. Konkrétně připsala fotbalové hvězdě Cristianu Ronaldovi hanlivý výrok na účet izraelských fanoušků, a použila tak postavu slavného sportovce k přesvědčení obyvatel o pozici země v izraelsko-íránském konfliktu. Informovalo o tom Rádio Svobodná Evropa. Teherán 12:52 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Televize použila šest let staré záběry, které Cristianu Ronaldu natočil v roce 2016 pro londýnskou humanitární organizaci Save the Children | Zdroj: Reuters

„Izraelské fotbalové fanoušky nenávidím úplně nejvíc. Nemohu je tolerovat, nevyměním si dresy s vrahy,“ citovala televize Ronalda 15. června. Portugalská fotbalová hvězda však žádné takové tvrzení neřekla, uvedla Svobodná Evropa.

Televize podle ní použila šest let staré záběry, které fotbalista natočil v roce 2016 pro londýnskou humanitární organizaci Save the Children (Zachraňte děti). V původním videu promluvil sportovec v angličtině a svá slova věnoval syrským dětem. „To je pro děti ze Sýrie. Vím, že hodně trpíte. Jsem velmi slavný hráč, ale vy jste skuteční hrdinové. Neztrácejte naději, svět je s vámi. Záleží nám na vás, jsem s vámi,“ řekl Ronaldo.

Íránské médium ale předabovalo toto video, podle něj fotbalista prohlásil, že ho FIFA vybere hráčem roku, pokud prohlásí, že souhlasí s palestinskou okupací. Televize do reportáže sestříhala také záběry, kdy si Ronaldo údajně odmítl vyměnit dres s izraelským hráčem. Na záběrech byl přitom kapitán Islandu Aron Gunnarsson.

Kromě toho se Ronaldo objevil ve vysílání na snímku, kde drží ceduli s nápisem „Všichni s Palestinou“. Na originální ceduli byl ale vyveden nápis „Všichni s Lorcou“, čímž hráč odkazoval na zemětřesení v roce 2011 několik kilometrů od španělské vesnice Lorca, při němž zemřelo devět lidí.

Reportáž státní televize sklidila výsměch i kritiku, Íránci si stěžují na kvalitu zpravodajských služeb v zemi. „Prakticky nám lžou za naše vlastní peníze,“ řekl Svobodné Evropě kreslíř Payam Pourfallah. Kritikou nešetřila ani některá z íránských médií, reformistický deník Sharq veřejnoprávní televizi obvinil ze zveřejnění „směšné zprávy, která byla plná lží“.

Izraelsko-íránský konflikt

Izrael a Írán jsou největšími nepříteli na Blízkém východě. Konflikt mezi těmito státy má kořeny v islámské revoluci z roku 1979. Z Íránu, který byl do té doby spojencem Izraele i Spojených států, se stal nepřítel obou zemí.

Hlavním důvodem napjatých vztahů mezi Izraelem a Íránem se v posledním desetiletí stal íránský jaderný program. Spor komplikuje jednání o možnosti obnovit dohodu o íránském jaderném programu z roku 2015, která zkolabovala, když od ní v roce 2018 odstoupily USA a Teherán se jí pak přestal řídit. Znásobil obohacování uranu, což mu může umožnit vyvinout jadernou bombu.

Írán nicméně od počátku sporů kolem svých jaderných aktivit popírá, že mu jde o vojenské využití jaderné technologie.

Izrael, i když to nepřiznává, má vlastní jaderné zbraně. Odborníci citovaní agenturou Reuters ale pochybují o tom, zda je Izrael schopen vážněji poškodit vzdálená íránská jaderná pracoviště rozesetá na velkém území. Stejně nejisté je, zda by izraelská armáda dokázala bojovat na několika frontách souběžně, protože v případě napadení Íránu by proti ní zřejmě zahájily boj i skupiny, které Írán podporuje.