Cvičení Západ 2025. Rusové demonstrovali svou sílu a testovali jaderné zbraně u hranic NATO
Demonstrace síly, nebo rutinní nácvik spolupráce dvou armád? Ruská a Běloruská armád mají za sebou společné cvičení s názvem Západ 2025. Obě země tvrdí, že šlo pouze o prověřování bojové připravenosti. Země NATO ale mají v živé paměti, jak podobné cvičení před třemi lety posloužilo jako zástěrka k přesunu jednotek před invazí na Ukrajinu. Otázky navíc visí i nad dohledem amerických pozorovatelů a počtem vojáků, kteří se cvičení účastnili.
Co společně běloruská a ruská armáda cvičily?
Cvičení Západ 2025 bylo podle médií v podstatě nácvikem reakce na hypotetický útok ze západu. Agentura Reuters ho označovala za demonstraci síly Ruska a jeho spojence Běloruska. Oficiální zdroje ale hovořily pouze o prověřování bojové připravenosti.
Jisté je, že vojáci nacvičovali například odpálení ruských taktických jaderných zbraní, což potvrdil i běloruský prezident Alexander Lukašenko. Běloruská média také citovala náčelníka generálního štábu, který prohlásil, že cvičení se zúčastnila i ruská hypersonická raketa Orešnik.
Nad Barentsovým mořem manévrovaly bombardéry Tu-160 a vojáci cvičili i odpalování střel s plochou dráhou letu.
Proč některé země cvičení znepokojovalo?
Důvody ke znepokojení měli hlavně bezprostřední sousedé těchto dvou zemí. Vojáci se sice pohybovali na území Ruska i Běloruska, často ale v bezprostřední blízkosti hranic. Například v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněna mezi Polsko a Litvu a nemá se zbytkem Ruska pozemní spojení, simulovali odpal raket Iskander.
Právě Polsko jen dva dny před začátkem cvičení řešilo narušení svého vzrušného prostoru téměř dvěma desítkami ruských dronů, proti kterým dokonce startovaly stíhačky, které sedm dronů musely sestřelit. K takové míře narušení a průniku do alianční země došlo poprvé od začátku války na Ukrajině a celé NATO tento incident rezolutně odsoudilo.
Moskva tvrdí, že narušení polského letového prostoru byl omyl. Polsko však i v reakci na vojenské cvičení dočasně zcela uzavřelo hranice s Běloruskem.
Podél celé délky polsko-běloruské hranice, která má asi 400 kilometrů, byla z polské strany posílená vojenská přítomnost. Podle polského premiéra Donalda Tuska bylo na místě asi 40 tisíc vojáků plus vojenská technika. V pohotovosti byly také systémy protiletecké obrany a síly rychlé reakce.
Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko omezily v blízkosti hranic s Běloruskem letecký provoz. Lotyšsko a Estonsko ale jen na určité noční hodiny.
Druhá strana přitom tvrdila, že cvičení probíhá ve zredukovaném režimu, aby se zdůraznil jeho obranný charakter. „Cvičení jsou podle našeho názoru bezprecedentně otevřená. Nikomu nehrozíme a jsme zastánci konstruktivního a pragmatického dialogu,“ řekl novinářům po cvičení Valerij Revenko, vysoký běloruský vojenský představitel.
Dodal, že cvičení se konala dále od hranic NATO, než bylo původně plánováno, což popsal jako snahu o zmírnění napětí ve východní Evropě.
Kdo na cvičení dohlížel?
Bělorusové na cvičení pozvali i zahraniční pozorovatele. Tamní ministr obrany Viktar Chrenin řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co je zajímá. To, že do Běloruska nakonec dva američtí pozorovatelé skutečně přijeli, bylo podle agentury Reuters pro armádní velení překvapením. „Kdo by si pomyslel, jak začne ráno dalšího dne cvičení Západ 2025,“ uvedl v prohlášení Chrenin.
Dodal, že na cvičení přijeli i zástupci dalších dvou zemí NATO, Maďarska a Turecka. Podle americké televizní stanice CNN se k nim připojil i ruský náměstek ministra obrany Junus-Bek Jevkurov.
Jedním z Američanů byl podle televize podplukovník letectva Bryan Shoupe. Objevil se totiž ve videu ze setkání s běloruskými vojenskými představiteli. Na videu bylo slyšet, jak jim v ruštině děkuje za pozvání. Oba Američané, kteří cvičení navštívili, o něm odmítli mluvit s novináři.
Podle USA ale nejde o nic nestandardního. „Není to první případ, kdy se američtí vojenští představitelé účastní dne pro návštěvníky cvičení Západ,“ uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell v prohlášení pro CNN.
Další pozorovatelé byli ze Srbska, Íránu nebo Číny. Na svém telegramovém kanálu zveřejnil fotografie jejich fotografie Jevkurov.
Je cvičení mimořádné?
Západ 2025 bylo plánované cvičení, o kterém země věděly dopředu a NATO ho monitorovalo. Upozornil na to v rozhovoru pro Radiožurnál slovenský generálporučík v záloze Pavel Macko.
„Toto je pravidelné cvičení Rusů. Každý rok dělají jedno velké cvičení a ve čtyřletém cyklu to střídají po jednotlivých oblastech. Mají cvičení Západ, Vostok, Kavkaz a Centr. Poslední cvičení Západ byl roku 2021. A teď je přesně čtyřletý cyklus, kdy se cvičení opakuje, takže není to něco úplně mimořádného a výjimečného,“ popsal.
I tak ale západní země i alianční síly cvičení pozorně sledovaly. V roce 2021 totiž právě cvičení Západ poskytlo Vladimiru Putinovi záminku k přesunu velkého počtu vojenských jednotek a vybavení. O několik měsíců později se právě tyto jednotky podílely na invazi na Ukrajinu, a to i z území Běloruska.
Kolik vojáků se cvičení zúčastnilo?
Ani ohledně počtu vojáků, kteří se nácviku zúčastnili, není jasno. Moskva to před jeho začátkem oficiálně nekomentovala. Agentura DPA ovšem napsala, že podle odhadů západních expertů to může být až 30 tisíc mužů.
Ruský prezident Vladimir Putin se však v úterý sám přijel na cvičení podívat do ruské Nižegorodské oblasti. Tam řekl, že se cvičení zúčastnilo na 100 tisíc vojáků s 10 tisíc kusy zbraňových systémů a vojenské techniky.
Ruská státní agentura TASS přitom jen o několik minut dříve napsala, že podle Kremlu se cvičení zúčastnilo na ruském území 50 000 vojáků a v Bělorusku 7000 vojáků, včetně 1200 Rusů.