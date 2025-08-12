Cvičí zabijáky, ovládají čtvrti. Drogové gangy vlastní v Latinské Americe plantáže i popraviště

Musím říct, že mě dost šokovala reportáž z jednoho salvadorského vězení, kterou měla možnost natočit americká stanice CNN. Často ji vídávám na sociálních sítích, má mnoho reakcí, vzbudila velký poprask po celém světě. Viděl jste ji?
Viděl. Místy je to až strojené, protože tam stojí v celách potetovaní muži v bílém, jsou tam v řadách, upřeně na vás koukají. Neříkám, že je to úplně připravené, ale místy jsem z toho dokumentu měl i pocit, že každý si z toho chce vzít svoje. Vláda pravděpodobně to, že prezentuje striktní režim věznic, a CNN zase, předpokládám, chtěla natočit co nejkomplexnější obraz té situace. Neříkám, že to není pravda, je to hrozné a ano, je to cesta, kterou si zvolili v Salvadoru proto, aby bojovali s kriminalitou. Tolik k tomu asi mám.
Když budu citovat z reportáže, tak jsou tam uvězněni nejhorší z nejhorších. Členové drogových gangů se tam tísní po desítkách v jedné cele. Jak říkáte, jsou tam často jak na bidýlku, sedí vedle sebe v místnůstkách. To jsou hrozné podmínky pro život.
Určitě ano. Je pravda, že toto nejsou všechny věznice v zemi, samozřejmě jsou tam i, řekněme, mírnější režimy, ale ty nejtěžší případy jsou skutečně drženy tímto způsobem. A nekončí to jenom v cele, protože je ještě informace, že pokud jsou mezi vězni určité nepokoje, tak je tam samotka, kde jste po tmě až 15 dní, a máte tam malou škvíru ve stropě. Podmínky jsou velmi drsné a nejenom to. Ještě je tam faktor toho, že se nepovolují telefonáty, žádné výrazné kontakty s rodinou například a podobně, takže je to náročný režim. Ještě možná drobnost, že tam mají pohyb, tuším, jenom půl hodiny denně a 23 a půl hodiny tráví v úzkém prostoru. Spí na tvrdých postelích...
Bez matrací.
Ano. Umývání nebo nějaké nápoje jsou velmi chudé a hygiena je úměrná tomu, kolik je tam osob. Ale tak to je, tak to nastavili. Uvidíme, jestli to bude fungovat a jak se situace v Salvadoru dál vyvine.
Proč to tak nastavili? Proč je tamní režim tak přísný? Salvador má tak velký problém s drogovými kartely a gangy, že chce ukázat, že takto ne, a podívejte, jak dopadnete?
Je to tak. Skutečně tam není mnoho cest. Když se podíváme na Mexiko, tak tam přesně o tomto hovoříme. Situace je tam jiná, ale se změnou politiků vlastně pořád stejná. Tu a tam vyhlašují válku drogovým kartelům, válku zločinu obecně, ale nedaří se podchytit obchod s drogami a nejen ten. V zemi působí i další zločinné organizace a často velmi brutálně. V Salvadoru byla příležitost pro aktuálního prezidenta, který nastupoval, měl silnou politickou podporu a rozhodl se jít tímto směrem více do důsledku. Podobná prohlášení byla i v Mexiku, že vláda zatočí s násilníky, drogovými kartely, gangy. Ale nedošli až do toho stadia, že by postavili obrovské vězení a systematicky tam zavírali lidi, protože to má svá rizika.
Máme informace o tom, že do těchto věznic byli někdy zavřeni i lidé nevinní, protože to nějakým způsobem vypadalo, že s gangy spolupracují, nebo měli nápadně podobná tetování, která symbolizují členy gangů. Je to velmi komplikovaná cesta, která může mít i své chyby, ale na druhou stranu v situaci, kdy se nedaří téměř žádný jiný způsob, jak bojovat se zločinem, se to jeví jako možná cesta. Většina obyvatel Salvadoru chvílí aktuální politický režim. Oceňují, že se země stala mnohem bezpečnější. Najdou se i kritici, kteří upozorňují na to, že opatrně, ztrácíme demokracii, tady vládne tvrdá ruka. Ale lidé jsou zatím z většiny spokojení, protože země se uklidnila, stala se bezpečnější, i když problémy zcela nevymizely.
Předtím tam byl rekordní počet vražd, prázdné ulice, opevněné domy, centrum po jednotlivých ulicích rozparcelované mezi hlavními gangy, obyvatelé prchající ze země. Zmiňoval jste Mexiko – dá se to porovnat, že v Salvadoru to tak vypadalo a teď se to změnilo? V Mexiku to takto vypadá?
Tím, že Mexiko je mnohem větší země, tak jsou oblasti, které jsou zasaženy daleko víc. Najdete oblasti, kde to mají gangy někdy až tak rozdělené. Ale v Salvadoru, i tím, že to historicky byla ještě chudší země, je mnohem menší, tak to tam bylo mnohem více vidět a v ulicích nebylo bezpečno téměř nikde. Srovnatelné to je jenom z části a Salvador byl i svojí regionální polohou bezpečnostně ještě komplikovanější. Je dobré říct, že situace se mírně zlepšovala i před nástupem aktuálního prezidenta a premiéra v jedné osobě, ale statistiky často nelze brát doslova z toho důvodu, že někdy dochází i ke smlouvám politiků s drogovými kartely. Domlouvají se, že jim nechají nějaké výhody, když kartely sníží počet ozbrojených útoků a podobně. Situace je tedy komplikovaná, s Mexikem se dá srovnat částečně.
V drogovém kartelu
Nayib Bukele, prezident a premiér v jedné osobě, nasadil armádu, vyhlásil výjimečný stav, takže Salvador potkaly dramatické změny. Jsou Mexiko a Salvador země, o kterých se nejčastěji mluví, když vezmeme region Střední Ameriky, v nichž jsou drogy a drogové kartely problém?
Asi je to téměř každá země, která je na trase...
Do Ameriky?
Ano. Pokud uvažujete trasu z Jižní do Severní Ameriky a máte v plánu cestovat po zemi, tak v podstatě nevynecháte skoro žádnou ze zemí ve Střední Americe. Je to případ každé z nich, ale Mexiko a Salvador jsou nejčastěji zmiňované i tím, že tam jsou drogové kartely organizované a vyloženě tam například sídlí. V tomto ohledu mohou tyto dvě země vyčnívat a drogové kartely, například MS-13, Barrio 18 a tak dále, jsou velmi známé. Mexiko, to jsou kartely Sinaloa, Jalisco Nueva Generación a tak dále. Los Zetas je nyní na ústupu, ale dříve byl velmi aktivní. Z tohoto důvodu možná tyto dvě země trochu vyčnívají i tím, že tamní kartely jsou známé svým jménem a svými činy. Ale pak můžeme jít více na jih do Kolumbie, což je další země, kde se potýkají s těmito obtížemi, Ekvádor je spíše transitní země, ale také. Můžeme hovořit i o Peru, zkrátka celé Jižní Americe, Venezuelu nevyjímaje.
Ale drogy se vyrábí a pěstují hlavně na jihu a pak se přes tranzitní země Střední Ameriky dostávají na sever do USA.
Přesně tak, asi typickým příkladem, řekněme, pěstitelské země je Kolumbie, ale můžeme hovořit i o částech vnitrozemí Bolívie, Peru. Tam je to takové, že zločin nezná hranice, a zločinci v podstatě dokonce i operativně a volně přecházejí mezi jednotlivými zeměmi podle toho, kde je jaká politická situace, plánovaná vojenská akce a podobně.
Nejčastěji je to koka a kokain?
nejčastěji ano, poslední dobou i nějaké modernější a účinnější drogy, kterých stačí opravdu málo, fentanyl, tuším.
Takže už i synteticky vyráběné drogy?
Je to tak, i když u syntetik, ať úplně nepřeskočíme do jiného tématu, je dobré zmínit, že základní ingredience jsou dováženy například z Číny, z Asie, takže pokud zůstaneme na kontinentu, tak mluvíme především o koce. Koka je specifická v tom, že lidé ji často mohou používat aspoň v některých zemích pro své osobní účely legálně.
Koka je nejčastěji pěstovaná rostlina v Kolumbii, Peru, Bolívii, kde si drogové kartely najímají pěstitele, kteří to pro ně pěstují? Jak ten proces funguje?
Často mají domluvené všechno vlastní, takže ano, pěstitel je buď přímo už organizovaný a je součástí kartelu, nebo to může být člověk, kterému se nevyplatí pěstovat jinou plodinu, je zastrašen, donucen a nakonec i motivován, například finančně, a proto pěstuje. Jsou tam různé vládní programy, je snaha i podporovat jiné plodiny. Jde o dlouhodobé snahy, více či méně se daří, ale obchod s drogami a jejich pěstování funguje stále ve velkém, takže problém evidentně není vyřešen.
Když jsme se geograficky dostali ze Střední Ameriky do té Jižní, tak jak velkým pojmem zůstává v těchto končinách jméno Pabla Escobara?
Stále je to velký pojem. S postupujícím časem funguje i zapomínání přesné historie a idealizování si těch, kteří by možná v té době byli více odsouzeni než později. Myslím si, že s postupem času dochází i ke zjemňování jeho obrazu v tom smyslu, že vždy měl své podporovatele, velké přívržence i své odpůrce. Zdá se, že těch, kteří ho tolerují a nějakým způsobem podporují, spíše mírně přibývá, protože někteří lidé zapomínají například na činy, které v té době hýbaly společností – různé vraždy, atentáty a podobně. Escobar, to je potřeba říci, to dělal velmi šikovně v tom, že si dokázal získat společnost i tím, že určité peníze daroval na dobročinné účely, na podporu chudých a tak dále. Byly časy, kdy byl v některých částech Kolumbie velmi oblíben a podporován do té míry, že lidé ho byli ochotni bránit vlastním tělem a skrývat, a dokonce i volit, pokud by šel do politiky.
Nevybavím si žádnou fotografii Pabla Escobara s tetováním. Ale teď, když si vzpomenu na video, o kterém jsme mluvili na začátku, tak všichni zločinci a členové drogových gangů a kartelů byli potetovaní. Zmiňoval jste několik známých drogových kartelů. Tetování symbolizuje, že jste součástí něčeho, že někam patříte, ale to muselo vzniknout až v poslední době, ne? Nebo je to historicky dané a ne všichni, kteří jsou drogoví zločinci, musí být potetovaní?
Máte pravdu, že to bude spíše oblastí, nebo dokonce konkrétním kartelem, módou jednotlivých drogových gangů nebo kartelů. Má to více symbolů. Ukazují tím, že patří k té či oné skupin nebo mám postavení takové a takové v dané skupině. Můžou tam být různé lebky, čísla, symboly násilí, někdy jde i o mapy čtvrtí, které ovládají. Mají například vytetovanou určitou zónu, která je jejich, která jim patří jakoby navždy. Někdy tam můžou mít další symboly identity, loajality. Zrovna v dokumentu, o kterém jsme mluvili na začátku, jeden muž ukazuje nápis, že patří přímo k MS-13.
Vyhrnuje si tričko.
Vyhrnuje tričko a ukazuje symboly. Zezadu ukazuje ještě nějaké CC, což v podstatě znamená, že je kriminálník. Kartely si je někdy tak trochu i cejchují. Mimochodem jsem viděl jiné záběry s ministrem vnitra salvadorské vlády, kdy ukazoval reportérům, předpokládám jiné televizní stanice, knihu nebo takový manuál, kterým disponují jeho lidé, kde mají nafocené různé symboliky, aby věděli a orientovali se v nich, co která znamená a zda to je symbolika spojená s drogovými kartely. Lidé obecně v dnešní době totiž jsou tetovaní čím dál více a ne nutně všechna tetování směřují v Salvadoru k této tematice. To je právě i něco, co jsem zmiňoval již dříve, že byli zatčeni i lidé, kteří měli tetování, co se nápadně podobalo takové symbolice, a pak skončili ve vězení neprávem.
Spolupráce s gangy z jiných částí světa
Když jste zmiňoval, že některá tetování zobrazují místo, čtvrti, které gengy ovládají, tak to znamená, že si hlídají vlastní píseček, dá se říct. Jak si pak vysvětlujete, že se do Latinské Ameriky dostávají i zločinecké organizace z Evropy, Itálie, Albánie a jsou tam velmi aktivní?
Je to tak a řekl bych, že je to obchodní zájem nebo výhoda spolupracovat i napříč světem, najít další obchodní trasy.
Jihoamerické gangy s nimi spolupracují, takže je pouštějí na svůj píseček.
Máte pravdu, ale zdá se, že jde o takzvanou win-win situaci, že cítí, že obě strany si mohou vzájemně pomoct a obohatit svůj obchod, než že by se cítili ohrožení, i když asi záleží, v jakém případě. Máte pravdu v tom, že známá je postava Dritana Gjiky, to je Albánec, který začal působit v Ekvádoru, pak působil i v Evropě. Je to albánská mafie a obchod s drogami z tohoto regionu. Typický příklad je, že Gjika měl v Ekvádoru jakoby legální obchod, to mohou být restaurace, obchod s nějakým dalším zbožím, a krom toho se potom věnuje těmto aktivitám. Nemusí to být jen Albánie, ale typicky Itálie, sicilská Coaa Nostra a další italské mafie, lteré evidujeme, že jsou aktivní i v regionu Latinské Ameriky.
To je ta propojenost s gangy a zločineckými organizacemi z Evropy. Co propojenost jihoamerických gangů s tamními vládami? V dubnu se novým ekvádorským prezidentem stal Daniel Noboa. Válka s gangy je pro něj jedno z důležitých témat, celkem pochopitelně, ale zaznamenal jsem celkem bizarní informaci, že jeho rodinná společnost vozí do Evropy banány a ve svých krabicích a kontejnerech taky převáží kokain. Je to pravda?
Tato informace se objevila, Noboa se k tomu i vyjadřoval a obhajoval se, že o tom nevěděli, že je to něco, co se může stát, ale že to není tak, že by jeho rodina obchodovala s drogami. Prý jde o náhodu, která se stala, aspoň tak jsem četl tuto situaci. Koneckonců Noboa je zvolen podruhé. Poprvé to bylo krátké období, kdy byly mimořádné volby. Ale evidentně mu to tolik neuškodilo na pověsti. Je také třeba říct, že toto je přesně symbol situace v Jižní Americe nebo obecně v Latinské Americe – pokud by to byla pravda, tak to pouze dokládá, že kriminalita není jen na ulicích, ale často i přímo ve státních institucích. Gangy jsou často prorostlé do státní moci. Politici tomu někdy jdou i naproti tím, že se snaží obchodovat s nimi a v podstatě si vyjednat nějaké fungování, koexistování vlády a zločinného obchodu. Ale pak to selže, nefunguje to nebo se to nepodaří. Za mě tento, a nevím, jestli to lze ověřit...
Je to jeden zdroj z tamního mediálního prostředí, proto se na to ptám.
Mám z toho pocit, že je to těžko doložitelné z více stran, protože Noboa se samozřejmě obhajuje, že to tak není. Situace je tedy taková, že můžeme s jistotou říct, ať už je to jakkoliv v tomto konkrétní případě, že něco takového není výjimkou. Známé takové případy v Mexiku, ale i v Jižní Americe, že zločin prorůstá do státní správy. Buď politiky a jiné činitele likvidují a odstřelují různé starosty a veřejné činitele, v Mexiku je to na denním pořádku, anebo naopak podplácejí, uplácejí běžné policisty. Takové případy taky známe. Pro ty lidi je to velmi těžké, protože za prvé jsou zastrašováni a za druhé jsou ekonomicky velmi silně motivováni, protože plat běžného policisty nedožene to, co jsou často schopni nabídnout zločinci.
V Mexiku teď objevili, není to tak dlouho, pozůstatky „vyhlazovacího“ tábora, který tam provozoval drogový kartel. Psali to v britském deníku Guardian. Byly tam podzemní pece, kde po zavražděných zbyly tisíce kusů oblečení…
Ano, je to hrozné.
Tak kruté dokážou kartely být?
Dokážou, dokonce si tím dělají jméno v komunitě, v podstatě. Dělí si nějakým způsobem teritoria. Prolíná se to, existují mapy, kde působí který kartel, často se to pak různě mění i podle toho, kde je vláda aktivnější a například zatkne nějaké členy drogových kartelů. Ale ano, je to bohužel realita. Kartel Jalisco si v tomto případě vybudoval prostor, kde nejen popravoval lidi, ale navíc tam školil nové zabijáky. V podstatě to bylo zázemí, kde měli lidé projít nějakým výcvikem, aby byli, řekněme, i otupělí ke krutosti, k tomu, aby se z nich stali zabijáci v tom smyslu, že jim nebude líto obětí a budou schopni je vydírat, vraždit nebo nějak týrat, terorizovat. Je to strašné, ale bohužel je to realita toho světa. V Mexiku se tuto situaci dlouhodobě nedaří zlepšit.
Často je to asi i z toho důvodu, že nejde jenom o drogy, ale i o bílé maso, zbraně. Obchoduje se s mnoha věcmi. Začali Salvadorem. Jak potom zakleknout na gangy, aby nic z toho nedělaly? Jednou z cest, která víme, že existuje, je vytvořitsuperhlídané, superpřísné vězení, ale je cest víc?
Ideální stav napadne člověka velmi rychle. To je to známé pravidlo, že kde není poptávka, pak není nabídka. Pokud by tedy existovala situace, že lidé nemají poptávku, nemají odběr, a teď mluvím o lidech především ve Spojených státech a Evropě, i když není pravda, že by drogy nekonzumovali i lidé ze Střední a Jižní Ameriky, to samozřejmě ano, ale opravdu silný obchod, silná obchodní vazba je především na sever – Spojené státy, Kanada, Evropa. Kdyby tam poptávka byla menší, tak by obtíží jižním směrem bylo méně.
Nelze říct, že by dotčené země v tomto ohledu nic nepodnikaly. Mají programy, ať už Evropa, nebo Spojené státy, které bojují a pomáhají někdy i zemím na místě v boji s drogovými kartely. A nejen s drogovými, řekl jste správně, že to je někdy prostituce, unášení dětí například. Jsou další nekalé obchody, které se odehrávají, akorát se o nich ví méně nebo jsou tišší, jak se říká, ale jsou potenciálně stejně nebezpečné a závadové. Takže ano, za mě by bylo nejlepší, kdyby nebyla poptávka, a pokud ne toto, tak aby byla výraznější pomoc právě ze zemí, odkud je silná poptávka, aby to nenesly na bedrech jenom země, které mají transitní trasy anebo přímo výrobní místa.
