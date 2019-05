Severovýchod Indie zasáhl cyklon Fani, v ohrožení je až 100 milionů lidí

Indické úřady se snaží evakuovat víc než milion lidí, kteří žijí v okolí pobřeží Bengálského zálivu. Největší dopad bouře se očekává ve státě Urísa, k jehož pobřeží se bouře dostala v pátek ráno místního času (mezi a 5.00 a 6.00 ráno středoevropského letního času). Postupovat bude směrem na severovýchod.

Ve městě Púrí ve státě Urísa stojí proslulý, přes 850 let starý chrám Džagannáth. Speciální vlaky odtud již ve čtvrtek odvážely turisty, kteří dostali instrukce, aby z nebezpečných oblastí odjeli. Úřady také ve středu nařídily všem rybářům, aby se vrátili na pevninu, a přerušily operace ve dvou velkých přístavech ve státě Urísa.

V oblasti aktuálně operuje sedm válečných lodí připravených k pomoci. Zavřené jsou školy a univerzity. Pro obyvatele nízko položených míst úřady zřídily 850 provizorních přístřešků.

Situace v oblasti se zhoršuje. Na čerstvých záběrech pořízených ve městě Púrí, které má být nejvíce zasaženo, je vidět silný déšť a vítr, který ohýbá stromy a odnáší nepřipevněné předměty. Očekává se, že Fani bude nad pevninou postupně slábnout.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3