Den D si v Normandii připomínají i Češi, dorazilo jich 100 se 30 historickými vozy

Kemp Portland leží nedaleko slavné Omaha Beach, v těchto dnech se proměnil na vojenské ležení. Jsou tady výpravy z Velké Británie, z Belgie, ale taky z České Republiky. Česká skupina je vůbec největší, je tady přes sto lidí a na třicet vozů, techniky a džípů.

Přímo v Normandi si výročí připomínají turisté a vojenští nadšenci z celého světa. Nedaleko pláže Omaha má svůj tábor i výprava z Plzně

Česká výprava zahajuje každý den nástupem v půl desáté a taky vyvěšením české vlajky.

„Je to nádherné, protože se tu všude pohybuje historická technika, lidé tu chodí v dobovém oblečení a atmosféra je nádherná. Před chvilkou tu proletěly čtyři Herkulesy. Létají tady taky Chinooky a cvičí tu Američané a Angličané. Je tu na co se dívat,“ říká Radiožurnálu předseda Military Car Clubu Plzeň Rudolf Bayer. Do Normandie přijel už počtvrté na oslavy vylodění spojenců.

Bayerovou pravou rukou je Vojtěch Kašák. „V Čechách je svátek, když potkáte na silnici auto z druhé světové války, v Normandii je při oslavách svátek, když na silnici potkáte civilní vůz,“ říká pobaveně.

„Chystáme se do městečka Carenton na seskok parašutistů. Měli by tam vysadit asi 120 parašutistů ze sedmi Dakot. Měl by s nimi dokonce letět 93 letý veterán 101. výsadkové divize. Snad se mu nic nestane, je to frajer,“ říká Michal, člen plzeňského military clubu. Do Carenton se vydává v džípu Willys z roku 1943. „Je to takový mazlíček, doufáme, že nás nezklame. Je to adrenalinový sport,“ dodává Michal.