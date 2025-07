Dá se od svíčkové a smažáku dojít až ke zbohatnutí země? Česko v novém projektu hledá svoji značku

Jakou věcí byste se pochlubili o Česku, kdybyste mluvili s někým ze zahraničí? I na to se ptá projekt Dobré ráno, Česko – iniciativa několika organizací, které zemi reprezentují v cizině, včetně ministerstva zahraničních věcí. O tom, jak se hledá značka Česka, v nové epizodě Bruselských chlebíčků mluví generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková. Bruselské chlebíčky Brusel 15:55 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co nejvíce reprezentuje Českou republiku? | Zdroj: Český rozhlas

Potřebuje Česko probudit? „Možná potřebujeme trochu víc světla do toho, jaká je naše ambice pro svět a jaký je náš příběh, který o sobě chceme v zahraničí vyprávět,“ říká Jitka Pánek Jurková, odbornice na kulturní diplomacii, která dlouho vedla České centrum v Bruselu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s generální ředitelkou Českých center Jitkou Pánek Jurkovou

Znovu se tím otevírá diskuse, co chce o sobě – pokud možno jednotně – Česko říkat navenek. „My to zatím děláme dost intuitivně, sami pro sebe, dost se nám z toho ztrácí společná linka. A to je chyba,“ říká Jurková.

Jednotná komunikace, zvlášť u menších a středních států, může mít totiž podle Jurkové reálné ekonomické dopady.

„Podle odborníků z Druhé ekonomické transformace právě to ‚made in‘ dělá rozdíl v tom, jak jsou produkty přijímané v zahraničí, a to třeba až třicetiprocentním odrazem v ceně,“ dodává specialistka kulturní diplomacie.

Potřebujeme příběh, ne logo

Vláda minulý týden schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Má sjednotit roztříštěná loga ministerstev a jiných státních úřadů. Projekt Dobré ráno, Česko, je ale rovnoběžnou a nepolitickou snahou – dodat zemi příběh.

25:19 Češi by se v zahraničí měli prezentovat skrze kulturu. Jsme v ní skvělí, říká ředitelka Českých center Číst článek

Iniciativa se chce proto ptát Čechů na ulicích i letních festivalech, co o sobě chtějí vyprávět v zahraničí. „Musí s tím být srozuměna aspoň nějaká kritická masa Čechů, nechceme, aby ten příběh byl UFO, které tu přistane,“ říká Jitka Pánek Jurková.

Otázky tak míří od těch jednoduchých a odlehčených – třeba na oblíbené české jídlo. Další jdou hlouběji do podstaty české identity.

Jak přesně projekt funguje? Od jakých evropských zemí si Česko bere inspiraci a proč? A mají Češi 35 let od revoluce vyšší sebevědomí? Poslouchejte novou epizodu Bruselských chlebíčků v úvodu článku.