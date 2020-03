Výsledky primárek sledovali voliči z Dallasu v kině, kde policie zatkla vraha Kennedyho

Joe Biden se raduje, během několika dní dokázal vzkřísit svou prezidentskou kampaň a teď zazářil během volebního superúterý. V primárkách demokratů, které určí soupeře Donalda Trumpa pro podzimní souboj o Bílý dům, se bývalý viceprezident rázem může jako rovný s rovným měřit s kandidátem levicového křídla strany Berniem Sandersem.

Bidenovi k tomu výrazně pomohlo i to, že zvítězil v Texasu. V Dallasu někteří Američani po odevzdání svého hlasu nezamířili sledovat výsledky domů, ale do historického kina, kde kdysi zatkli Leeho Oswalda, vraha prezidenta Kennedyho.

Večírek začíná ještě před branami tohoto historického kina. Volby tu útočí na čichové buňky. Na ulici u vchodu stojí přenosný gril, syčí na něm rozpálený olej. To, co tu voní, jsou chystané burgery a kuřecí steaky, jak mi ukazují dva chlapíci v bílých zástěrách.

Volby zůstávají zábavou

Vcházím dovnitř a tady už vládne závan pražené kukuřice. Nejen mladí demokraté se tu scházejí a pomalu se přesouvají od baru do sálu, aby kolektivně sledovali drama jedné z klíčových volebních nocí letošního roku. A i v této politicky a společensky velmi vyhrocené době volby pro Američany také zůstavují zábavou.

„No nevím, jak moc je to pro nás zábavné, možná jsme na tom spíš morbidně závislí. Ale myslím, že je důležité najít chvíli na to, abychom to oslavili a brali to s lehkostí. Přišli lidi, co podporují různé kandidáty včetně těch v lokálních volbách. A myslím, že je opravdu důležité to oslavit a projít si tím společně,“ vysvětluje prezident místných mladých demokratů Chad Cruz. Právě on má na starosti organizaci večera na místě, kde 22. listopadu 1963 objevili a zatkli vraha prezidenta Kennedyho.

„Nepamatuju si přesně číslo, ale uvnitř se můžete posadit na sedadlo, kde ho chytili. Je to součást folklóru, ale nejen kvůli tomuhle incidentu. Ten je důležitý hlavně pro turisty. Pro nás je to skvělé místo k setkávání se, tradiční instituce této čtvrti a celé oblasti.“ Tady u baru si dokonce můžete nechat natočit pivo pojmenované po Lee Oswaldovi.

Ale to podstatné se odehrává v promítacím sále, kde byl kdysi Oswald dopaden. Hlavní odlišnost oproti klasickému představení, publikum rozhodně není tiché. Naopak.

'Vidíte politický proces'

Na plátně běží přenos přenos televize ABC a Dorothy, která sedí na vínové sedačce v řadě přede mnou, se se smíchem chytá za hlavu, když vidí, že teritorium Americká Samoa dalo nejvíce hlasů Marku Bloombergovi.

Potom mladá učitelka sahá do pytlíku s kukuřicí, žvýká další sousto a pouští se do vášnivé debaty o vývoji volební noci se skupinkou, která sedí o několik sedadel vedle.

„Můj bože, baví mě to, na tisíc procent! Tohle je velmi vzrušující – vidíte politický proces, jak se odehrává přímo před vámi, sejdete se se stejně smýšlejícími lidmi, užijete si debaty, které nevedete každý den. Je pěkné cítit tu sounáležitost.“

„Já sama jsem progresivnější volička, než aby mě teď oslovil Biden. Ale to, co na poslední chvíli dokázal, že ostatní středoví kandidáti odstoupili a podpořili ho, to mělo podle mě opravdu, opravdu velký vliv na rozhodování voličů, a teď se to ukazuje. Ale nemyslím, že tím má vyhráno,“ říká Dorothy.

Dál s ostatními na velkém plátně sleduje, jak se její favoritce Elisabeth Warrenové během noci volebního superúterý více a více vzdaluje dvojice vítězů Joe Biden a Bernie Sanders. Ale jak Dorothy nakonec poznamenává, na podzim stejně bude volit proti Donaldu Trumpovi kohokoli z demokratů.