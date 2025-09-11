Další posun Ruska k ‚normalizaci násilí‘. Odstoupení od úmluvy o mučení ohrožuje i zajaté Ukrajince
Na policejních stanicích, v trestaneckých koloniích i v dalších zařízeních po celém Rusku v současné době dochází k bití a týrání zadržovaných. Situace vězňů se však může dále zhoršit. Moskva oznámila, že odstupuje od evropské úmluvy o mučení, podle odborníka Pavla Havlíčka tak v Rusku hrozí další posun k normalizaci násilí. Pocítit to mohou nejen samotní Rusové, ale také tisíce Ukrajinců držených v ruském zajetí.
Moskva směřuje k odstoupení od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Rusko ratifikovalo v roce 1998, tedy dva roky po jeho vstupu do organizace Rady Evropy. Návrh vládce Kremlu Vladimir Putin začátkem týdne předložil Státní dumě.
Analytik Ludvík: Válka na Ukrajině míří k patu, byť to Putin neuznává. Do hry se vrací Fico a Orbán
Číst článek
Krok signalizovaný ruským vedením už na konci srpna tak vyvolal mezi lidskoprávními organizacemi značné obavy. Nejenže se tím definitivně uzavře vstup do ruských věznic pro mezinárodní inspektory, kteří tato zařízení navštěvují a kontrolují tam podmínky zadržovaných. Ruští vězni se navíc nebudou moct obracet na evropský výbor pro zabránění mučení, aby mu předali své stížnosti, píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.
„Hrozí další posun v normalizaci násilí, které tu vidíme už nějakou dobu. Bohužel dochází k týrání na policejních stanicích, věznicích i ve veřejném životě. A to, že odstupují od takového dokumentu, jen ukazuje, že chtějí dále probourávat mantinely,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník na Rusko a Ukrajinu z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček (TOP 09).
„Chtějí nabourávat jak odpovědnost vůči mezinárodnímu společenství, tak samozřejmě i domácí překážky tomu, aby k takovému násilí docházelo. Jsme v kontaktu s kolegy z ruské občanské společnosti, kteří se otázkou týrání v ruské společnosti zabývají, a bohužel to je v Rusku až příliš obvyklá věc na to, jakým způsobem by se měla chovat civilizovaná společnost,“ dodává.
‚Zaměřit se mohou na kohokoliv.‘ Rusové unášejí a mučí ukrajinské civilisty na okupovaných územích
Číst článek
Situace se podle odborníka zhoršuje už posledních několik let, zejména však od začátku totální ruské války proti Ukrajině v únoru 2022. Od března téhož roku Rusko není členem Rady Evropy, tedy organizace, která se zabývá mimo jiné podporou demokracie a ochranou lidských práv v členských zemích.
V září 2022 pak Moskva odstoupila také od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ukončila tak svoji povinnost uznávat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.
„Víme, že to násobně zhoršilo situaci, protože lidé, kteří se dopouštějí násilí, cítí určitou beztrestnost a možnost se na tom dál intenzivně podílet. Odstoupení od úmluvy je tedy zásadní a ukazuje to, že se Rusko bude ještě méně štítit páchání takovýchto zločinů primárně na svém obyvatelstvu,“ varuje Havlíček.
Další tvrdá rána
Rozhodnutí odstoupit od úmluvy proti mučení Kreml formálně zdůvodňuje tím, že Rusko od roku 2023 není zastoupeno v Evropském výboru pro zabránění mučení, kdy ruskému zástupci vypršel mandát, což Moskva označuje za diskriminační.
V Rusku zemřelo více než 200 ukrajinských válečných zajatců. Tento počet svědčí o týrání, tvrdí Ukrajina
Číst článek
Podle ochránců práv je ale rozhodnutí Kremlu dalším krokem ke zhoršení situace s dodržováním lidských práv v Rusku. Například podle ruské lidskoprávní organizace Tým proti mučení bude odstoupení od úmluvy proti mučení znamenat „završení likvidace evropského systému monitorování lidských práv“, po kterém ruští občané přijdou o poslední formální mezinárodní ochranu.
Na základě úmluvy proti mučení totiž mají představitelé Rady Evropy možnost navštěvovat věznice a podobná zařízení v členských zemích, aby zde kontrolovali podmínky vězňů. Kromě věznic jde také o policejní stanice, detenční centra, psychiatrické léčebny nebo ústavy pro nezletilé, píše ruská služba BBC.
Podle BBC se tyto kontroly ruských zařízení odehrávaly až do roku 2022, kdy Rusko z Rady Evropy odešlo. Organizace nicméně uvádí, že se snaží s Ruskem i nadále udržovat dialog, aby bylo možné monitorovací návštěvy obnovit.
Podle Havlíčka tak ruské odstoupení od úmluvy není pouhou formou formalitou a tento krok bude mít praktické dopady, i když Rusko není členem Rady Evropy už od roku 2022.
„Dále tím odbourává legální bariéry pro to, aby k systematickému týrání nedocházelo. Ruští lidskoprávní aktivisté se snaží maximálně využívat i to málo, co dnes mají k dispozici, aby mohli hájit veřejný prostor a lidská práva. A tohle bude další ranou pro jejich práci,“ míní odborník Asociace pro mezinárodní otázky.
S Ruskem je to jako s rakovinou, pokud ji úplně nezničíte, zabije vás, říká lidskoprávní analytička
Číst článek
„Bezpochyby to tedy není dobrá zpráva, přestože je reálná otázka, jak některé tyto věci vynucovat,“ dodává Havlíček. Podle něj tak rozhodnutí znamená citelnou ránu, přestože se po ruském odchodu z Rady Evropy přesunula velká část práce z evropské úrovně na mezinárodní úroveň, především do OSN. Rusko je totiž stále vázáno například Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovalo v roce 1985.
Rozhodnutí Moskvy postoupit k ukončení spolupráce s Evropským výborem pro zabránění mučení v pondělí ostře kritizovaly také zvláštní zpravodajka OSN pro mučení Alice Jill Edwardsová a zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva v Ruské federaci Marijana Kacarovová.
„Ruské rozhodnutí vzbuzuje varovné signály ohledně toho, co se děje (v Rusku) za mřížemi,“ uvedly v prohlášení zvláštní zpravodajky OSN s tím, že monitorovací návštěvy jsou „základní ochranou před zneužíváním nejen ve věznicích“, ale i na dalších místech, kde jsou lidé drženi v zajetí.
Ohrožení Rusů i Ukrajinců
Praktické dopady chystaného odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení by však pocítili nejen Rusové držení v tamních věznicích a dalších podobných zařízeních, ale například také Ukrajinci zajatí během války.
Obránci Mariupolu se vracejí domů. V ruském zajetí prožili mučení, které je vizuálně velmi postaršilo
Číst článek
Ukrajina, stejně jako lidskoprávní organizace nebo OSN dlouhodobě upozorňují na rozsáhlé a systematické mučení, nelidské zacházení a ponižují tresty, kterým v Rusku čelí jak ukrajinští váleční zajatci, tak i civilisté.
Podrobně to popisuje například loňská zpráva Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, podle které ukrajinští váleční zajatci propuštění z ruského zajetí popisují surové bití, elektrošoky, sexuální násilí, fingované popravy či ponižování. Podobné formy mučení se přitom odehrávají během všech fází jejich zajetí, a to jak v Rusku, tak na okupovaných územích Ukrajiny.
Násilí a týrání však zažívají také ukrajinští civilisté na okupovaných územích. Jak v květnu popsal server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, terčem okupantů se stávají především ti, kteří vyjadřují loajalitu Ukrajině a nesouhlas s ruskou invazí. V zajetí pak mohou tito lidé strávit dlouhé měsíce a roky, aniž by jejich blízcí věděli, jestli jsou vůbec naživu.
„Rozsáhlé a systematické mučení, které vůči ukrajinským civilistům a válečným zajatcům používají ruští úředníci, je navzdory probíhajícím omezením mimořádně dobře zdokumentováno,“ říká pro server Newsweek Jeremy Pizzi, právní poradce společnosti Global Rights Compliance, která Kyjevu pomáhá shromažďovat důkazy o ruských válečných zločinech na Ukrajině.
Navrácené tělo ukrajinské novinářky nese známky mučení. Chyběly mu oči, mozek a část hrtanu
Číst článek
Jestliže má tedy Rusko pocit, že by mělo před světem skrývat ještě hrůznější chování, je to podle něj „hluboce znepokojivé“ zjištění.
Odborník Asociace pro mezinárodní otázky nicméně podotýká, že dopady plánovaného odstoupení od úmluvy pocítí především samotní občané Ruska.
„Převážně se to samozřejmě dotýká ruského obyvatelstva, ale s tím, jak se Rusko chová, se to propisuje i do mezinárodní reality, zejména vůči ukrajinským válečným zajatcům. Viděli jsme to i v případě krymských aktivistů, kteří byli ve velkém zatýkáni a zadržováni už po roce 2014, nyní ale budou dopady daleko větší,“ říká pro iROZHLAS.cz.
Zatímco dříve byli terčem mučení v ruských věznicích či policejních stanicích například Čečenci, dnes je rozsah mnohem širší, dodává odborník. Jak loni varovala například OSN, Rusko používá mučení jako „státem schválený nástroj“ pro potlačení disentu a udržení kontroly v zemi. Mučení tedy často míří proti politickým vězňům, ale také migrantům nebo kritikům války na Ukrajině.
„K týrání dnes dochází na denní bázi. Jsou to třeba i lidé, kteří se chtějí vyhnout vojenské službě a protestují proti tomu. Situace se tedy zhoršuje a propisuje se dovnitř ruské společnosti, v širším smyslu ale bohužel i do té ukrajinské,“ uzavírá Havlíček.