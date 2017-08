Další varování Varšavě. Respektuje soud a přestaňte kácet v pralese, píše Evropská komise

Soudní dvůr EU v pátek polské vládě a Státním lesům nařídil zastavit těžbu dřeva v chráněném Bělověžském pralese na východě země. Polsko kvůli zásahům zažalovala Evropská komise.

Kácení dál pokračuje

Podle informací polských médií, například televizní stanice TVN24, kácení stromů dál pokračuje. Rádio TOK FM v pondělí informovalo o tom, že do pralesa znovu vjely těžební stroje.

Brusel žaluje Polsko, chce zastavit mýcení Bělověžského pralesa Číst článek

Evropská komise ve středu oznámila, že pakliže se potvrdí, že se kácí dál, zohlední takový postup v proceduře přezkumu stavu právního státu v Polsku.

Proceduru komise zahájila už loni kvůli zásahům vlády do ústavního soudu. Nedávno Brusel také ostře kritizoval aktuální spor o změny v polském soudnictví.

Varšavu varovala, že je připravena spustit článek 7 unijních smluv, který by mohl skončit až odebráním hlasovacího práva a vládě dala měsíc na nápravu situace.

Padnout má ještě přes milion stromů

Zákaz kácení by měl platit do vynesení rozsudku. Polský ministr životního prostředí Jan Szyszko minulý týden prohlásil, že ještě letos je třeba v Bělověžském národním parku vykácet 1,3 milionu stromů zasažených kůrovcem. Zopakoval to i po předběžném opatření soudu.

Evropská komise varovala Varšavu. Polsko nerespektuje rozhodnutí Soudního dvora EU a dál kácí v chráněním Bělověžském pralese | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Podle ministra musí být prales celosvětovou ukázkou toho, jak „dokáží Poláci využívat přírodní bohatství“. Ministr se chystá soudu odpovědět do 4. srpna. Soudní dvůr může Polsku za nerespektování opatření uložit pokuty.

Kritika z UNESCO

Začátkem července vyzvalo polskou vládu k ukončení kácení v pralese UNESCO. Organizace uvedla, že pokud polská vláda okamžitě mýcení nezastaví, může být prales zařazen na seznam světového dědictví v ohrožení.

Takový seznam zahrnuje přírodní a kulturní památky, kterým hrozí akutní nebezpečí zániku. Je na něm například válkou zdecimovaná syrská Palmýra nebo deštné pralesy Atsinanana na Madagaskaru.

Evropská komise poslala Varšavě varování koncem dubna. Podle aktuálního vyjádření polského ministra životního prostředí Jana Szyszka jde o "antipolskou propagandu" a "nepravdivé informace", které vyvolaly znepokojení organizací, jako je UNESCO a Evropská komise.

O víkendu v pralese dřevorubci fyzicky napadli kameramana televize Polsat. Štáb natáčel ilustrační záběry Bělověže.

Předběžné opatření platí pro nařízení ministra životního prostředí Szyszka z března 2016. Polsko zažalovala Evropská komise. pic.twitter.com/VaUnkwj3to — Filip Harzer (@HarzerF) 28. července 2017