Syrská armáda po sedmi letech bojů znovu získala kontrolu nad celým Damaškem

Po sedmi letech občanské války kontroluje syrský režim znovu celý Damašek a okolí. Z jižních předměstí se evakuovali poslední ozbrojenci takzvaného Islámského státu. Po dohodě s vládou je autobusy odvezly do východní pouště, do blízkosti hranic s Irákem. Palestinský uprchlický tábor Jarmúk a čtvrť Hadžar Asvad byly posledními částmi, které ozbrojené skupiny ovládaly. Damašek 7:29 22. května 2018

Poslední enklávou, kterou jednotky Bašára Asada neovládaly, byla oblast Hadžar al-Asvad. Tu společně s nedalekým uprchlickým táborem Jarmúk drželi teroristé z řad takzvaného Islámského státu. Syrská armáda před několika týdny zahájila osvobozovací akci. Její úspěšné završení v pondělí ve státní televizi oznámil generál Ali Majhúb.

Generál uvedl, že Damašek a všechny přilehlé oblasti jsou vyčištěné od všech radikálů a že v bojích padl velký počet nepřátel. Přesné číslo ale Majhúb neuvedl. Jen v nedávných bojích o západní a východní Ghútu padlo odhadem na 1700 protivládních povstalců a členů jejich rodin.

K vítězství armády částečně přispěla taky dohoda mezi Asadovou vládou a ozbrojenci. Část bojovníků a hlavně jejich příbuzní dostali možnost oblast opustit. Vojáci jim totiž povolili částečnou evakuaci do míst, která jejich spojenci dál ovládají.

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) nabídku o tomhle víkendu využilo 1600 lidí. Autobusy zamířily do pouštního regionu Badia na východě země, ve kterých dál vládnou bojovníci samozvaného chalífátu. Další dvě stovky osob odjely do provincie Idlib, která spadá pod protivládní povstalce.

Statisíce po smrti, miliony za hranicemi

Islámský stát ještě v roce 2014 okupoval skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Irácká armáda ho ze své země už vytlačila. V Sýrii drží islamisté poslední dvě odloučené pouštní oblasti ve východní Sýrii, menší enkláva je taky na syrském severozápadě.

Jednotky Bašára Asada se nicméně snaží znovudobýt taky regiony povstalců. Tahle plocha je výrazně větší a největší část z ní zabírá území ovládané kurdskými milicemi.

Agentura Reuters připomíná, že ještě před třemi lety neměl Asad na podobné ambice dostatek lidí ani vybavení. Všechno ale změnila zahraniční intervence - konkrétně ze strany Íránu a Ruska. To má v Sýrii vlastní přístav a Asadova vláda mu poskytla leteckou základnu u Latákie.

Za sedm let trvající občanské války v Sýrii zemřelo nejméně 350 tisíc lidí. Údaje o počtu obětí se ale různí - organizace SOHR je odhaduje až na půl milionu. Dalších skoro 11 milionů Syřanů ztratilo střechu nad hlavou a muselo z domova uprchnout. Většina těchto lidí se přesunula do jiných regionů Sýrie, část uprchla do zahraničí - hlavně do Turecka, Libanonu a Jordánska.