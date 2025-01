Daň na obranu by podpořilo skoro 32 procent Poláků, ukázal průzkum. Skeptičtí jsou lidé s vyššími příjmy

Většina Poláků by nepodpořila zavedení takzvané daně na obranu. Pro je zhruba třetina. Vyplývá to z průzkumu SW Research, kterého se účastnilo více než 800 lidí starších 18 let. Výnos z daně by země využila na nákup armádní techniky.

Od stálé zpravodajky Varšava 7:49 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít