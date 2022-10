Drábová: Použití špinavé bomby nedává vojenský smysl. Kromě intenzivní paniky toho moc nezpůsobí

Americký Institut pro studium války uvedl, že Rusko chce s největší pravděpodobností zamaskovat své stažení z Chersonu tím, že odpálí přehradu Kachovské vodní elektrárny na jihu Ukrajiny. Rusové s tím již mají zkušenosti. Kachovskou přehradu vyhodili do povětří už v průběhu druhé světové války. Utopili při tom skoro 100 000 Ukrajinců, 15 000 svých vlastních vojáků a nějaké množství příslušníků Wehrmachtu,“ připomíná jaderná fyzička Dana Drábová. Praha 20:43 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana Drábová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusové podle Drábové dobře vědí, co protržení přehrady udělá. „Nicméně to nedává žádný smysl. Jenže co v konání prezidenta Vladimira Putina smysl dává, musela by to být operace ze zoufalství,“ poukazuje jaderná fyzička.

„Odpálením Kachovky by se Rusové totiž připravili prakticky o jediný zdroj vody pro Krym. Tím pádem by to musela být opravdu operace ze zoufalství, která by pro danou oblast znamenala katastrofu.“

Voda z protržené přehrady by mohla zaplavit až 80 ukrajinských měst a ztráty na životech by byly obrovské, část lidí ale už byla z oblasti vysídlena.

„Na Záporožskou elektrárnu, která konáním okupantů strádá už od 4. března, by to přímý dopad mít nemělo. Má totiž svoji vlastní nádrž, do které se chladicí voda zase vrací. Její vyprázdnění by tedy trvalo extrémně dlouhou dobu, pokud by k němu vůbec došlo,“ uklidňuje jaderná inženýrka.

Ukrajinský provozovatel jaderných elektráren Energoatom v souvislosti se Záporožskou jadernou elektrárnou uvedl, že se tam Rusové chovají podezřele. Podle odhadů by mohli připravovat teroristický útok za použití jaderného materiálu.

„Elektrárna je pořád obsluhována ukrajinským personálem. Od začátku září tam jsou navíc permanentně přítomni inspektoři mezinárodní atomové agentury, kteří podávají nezávislé hodnocení, jak to tam vypadá. Největším rizikem v Záporožské elektrárně je tak v tuto chvíli to, jak to bude nadále psychicky zvládat ukrajinský personál. Zatím klobouk dolů. Ale s narůstajícím stresem možnost chyby narůstá.“

Operace pod falešnou vlajkou?

Rusko v neděli obvinilo Ukrajinu, že by v konfliktu mohla použít takzvanou špinavou bombu, která obsahuje radioaktivní materiál. „Ani toto Rusové nezkoušejí poprvé,“ upozorňuje Drábová.

„Už v Ženevě Ukrajinu obvinili, že ve svých laboratořích připravuje ve spolupráci se Spojenými státy biologické zbraně, které se chystá použít pro útok na přilehlé části Ruska. Nesmysl. Nikdy se to neprokázalo. Navíc takové laboratoře má na svém území každý stát, který se zabývá virologií, bakteriologií nebo výzkumem vakcín. A Ukrajina není žádná rozvojová země, ve vědě, výzkumu a inovacích má velký potenciál.“

Podle Drábové tedy nejde o nic jiného než o to, že Rusové zneužijí každé příležitosti vystoupit v Radě bezpečnosti OSN, aby obvinili Ukrajinu z něčeho, co chystá jako incident se zbraněmi hromadného ničení.

„Ale ani špinavá bomba nedává smysl. Kromě intenzivní paniky toho mnoho nezpůsobí. Radioaktivní materiál by kontaminoval možná tak jeden kilometr čtvereční, to nedává vojensky smysl. Pravděpodobné tedy je, že za ruským obviněním je příprava takzvané operace pod falešnou vlajkou, tedy ‚uděláme to my a hodíme to na Ukrajince‘. To by se stát mohlo,“ odhaduje jaderná fyzička.

Připomíná také karibskou krizi z roku 1962, kdy se také vyhrožovalo jadernými zbraněmi.

„Nemůžeme nikdy zaručit, že to dopadne dobře. Já jsem přesvědčená, že ano, protože udělat takovou věc znamená překročení bodu, z něhož není návratu. A také k odpálení jaderné zbraně nestačí jeden člověk, je tam řada stupňů a kroků, které musejí být splněny. A vždy je tam člověk, který když neudělá svůj krok, tak se nic nestane. A já věřím, že se ten člověk vždycky najde,“ uzavírá Dana Drábová.

