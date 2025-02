Daněk: Druhý Mnichov? Trump svým telefonátem do Kremlu porušil veškerá diplomatická tabu

Americký prezident Donald Trump hovořil telefonicky se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Porušil tak bezmála tři roky platné diplomatické tabu, kdy kvůli plánu ukončit ruskou válku na Ukrajině zavolal dříve do Moskvy než do Kyjeva. Jak si Donald Trump představuje umění dohody? Zpravodaj Viktor Daněk vysvětlí, jak by měla EU reagovat na očekávaná cla a styl nové americké administrativy, a přiblíží i dynamiku v novém Evropském parlamentu. Praha 16:13 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odkrývá karty dříve, než jednání vůbec začala, říká o Donaldu Trumpovi Viktor Daněk | Foto: Kent Nishimura, Evgenia Novozhenina | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

„Doposud pro USA a evropské spojence platilo, že jakékoli rozhodnutí ohledně války na Ukrajině se musí prvně konzultovat s Ukrajinou. Nejednalo se za jejími zády, aby to nebyl druhý Mnichov. Donald Trump ale přesně tento základní princip porušil a za zády ukrajinského prezidenta zavolal první do Moskvy Vladimiru Putinovi,“ popisuje v pořadu Jak to vidí... někdejší zpravodaj v Bruselu Viktor Daněk.

Host: Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum, někdejší zpravodaj ČRo v Polsku a v Bruselu. Moderuje Zita Senková

Studená sprcha pro Ukrajinu

Překvapivé to bylo tím spíše, že jde o druhé funkční období Donalda Trumpa, tudíž by se předpokládalo, že má jako politik v tomto směru již bohaté zkušenosti. Americká strana ale začala přistupovat k vyjednávání velice prapodivným způsobem.

„Odkrývá karty dříve, než vlastně vůbec začala. Rovnou říká, kde je připravena dělat ústupky. Pokud už teď Američané říkají, že jsou ochotni přistoupit na to, že se budou měnit ukrajinské hranice, že Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, tak se z toho stává nikoli červená linie, ale výchozí pozice. Čili se bude dále někam couvat a já se velice bojím, kam až to bude,“ uvažuje Daněk.

Obavy některých pozorovatelů, že telefonát Donalda Trumpa do Moskvy natrvalo poznamená vztahy USA s Evropou, však nesdílí a považuje jej za odvážný.

„V demokracii je normální, že se prezidenti mění. Po Donaldu Trumpovi přijde někdo jiný. Neznamená to, že když se teď nastaví nějaká linka, zůstane to tak pro příští generace. Je to ale důležitý precedent, který se zapíše do historie. Spíše se to ale zapíše písmem hanby než cti na americké pověsti, protože tento způsob naprosto odporuje tomu, co Spojené státy po dekády prosazovaly v zahraniční politice po druhé světové válce.“

Bez Ukrajiny a EU?

Překvapivé je to o to více, že je obecně známo, že Vladimir Putin rozumí pouze pozici síly. „Každou snahu o kompromis si vždy vyložil jako slabost a dokázal toho využít ve svůj prospěch. To, co teď dělají Spojené státy, zkrátka není výhodná pozice pro vstup do vyjednávání. Nepokládám to za dobrou taktiku. Navíc když víme, že doba, kdy jsme mohli čerpat dividendu z míru, kdy se Rusko zdálo jako neškodné, je nenávratně pryč,“ argumentuje Daněk.

Uklidnění a světlo do celého problému by ale mohla přinést právě probíhající Mnichovská bezpečnostní konference.

„Už za několik málo hodin se leccos změnilo. Evropská unie velice správně ihned rázně bouchla do stolu a řekla, že není možné jednat jenom mezi Spojenými státy a Ruskem. Bez Ukrajiny, které se to bytostně týká, a bez Evropy, která byla tím hlavním, kdo podporoval Ukrajinu. A stalo se to, co se stát mělo, tedy že viceprezident Spojených států J. D. Vance, couvl a slíbil vyjednávacího místo u stolu i zástupcům EU,“ dodává zpravodaj.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na začátku článku.