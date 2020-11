Nedůvěra v instituce i ‚stydliví voliči‘. Proč průzkumy před volbou amerického prezidenta opět zklamaly?

Boj o Bílý dům je vyrovnaný. Už teď o amerických prezidentských volbách můžeme říct s velkou jistotou, že se opět zmýlily předvolební průzkumy a ten několikaprocentní náskok Joea Bidena, který ještě krátce před volbami předpovídaly, zůstal jen na papíře. Jak pro Radiožurnál vysvětlil sociolog organizace PAQ Research Daniel Prokop, problémem je, že v průzkumech odpovídá jen velmi malá část amerických voličů. Rozhovor Praha / Washington 18:22 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci volební komise v Milwaukee ve Wisconsinu | Foto: Bing Guan | Zdroj: Reuters

V USA opět selhaly průzkumy a možná se zmýlily podobně jako před čtyřmi lety, kdy také předpovídaly vítězství Hillary Clintonové a nakonec vyhrál Trump. Tady to ještě není jasné, ale velký náskok Joea Bidena se nepotvrdil. Čím to je?

Řekl bych, že tam jsou dva problémy. Jeden je, že na Floridě a v jejím okolí průzkumy neodhadly, jak budou volit kubánští voliči. To se stalo i v roce 2018 u voleb do Kongresu, kdy výzkumy byly docela přesné, ale kubánské voliče neodhadly.

Tam je problém s jejich zasažením, s tím, jak nedostatečně probíhají španělsky a tak podobně. To je takový specifický problém kubánských voličů. Nebo také, jestli jsou zacílené do míst, kde nejčastěji na Floridě bydlí.

Potom je druhý problém a tím je Středozápad. Výzkumy v průměru říkaly, že v Pensylvánii vede Biden o čtyři procentní body, ve Wisconsinu a Michiganu třeba až o sedm, osm. Jestli to Joe Biden dožene, to bude o procento, půl procenta. Takže tam jde o opravdu velký posun.

Takzvaní „stydliví voliči“ jsou jedno vysvětlení. Třeba v Česku to tak úplně neplatí, protože SPD má docela často – minule sněmovní volby – vyšší výsledky v průzkumech, než potom získá hlasů.

Potom jsou tam další možnosti, proč se výzkumy mýlí. Jedna z nich je, že v amerických výzkumech, například ve srovnání s našimi výzkumy, méně kontrolují reprezentativitu. Kontrolují, jestli je vzorek dobře složený z hlediska věku a vzdělání, ale už ne kombinaci věku a vzdělání. Proto tam můžete mít hodně nadreprezentované starší, vzdělané voliče a dohánět to těmi mladšími, nevzdělanými. Nemáte tam zajištěnou tu kombinaci.

Takže špatná volba toho půlrespondenta?

Tak. Nebo třeba moc nekontrolují, až na výjimky, jak voliči hlasovali v roce 2016. Tam jsou výzkumy, které se na to ptají a kontrolují, že třeba v Pensylvánii to bylo zhruba o procento víc pro Donalda Trumpa, v rámci těch respondentů. Kdyby víc říkali, že volili Hillary Clintonovou, tak je to divné.

Ale výzkumů, které kontrolují minulou volbu, je málo. Přitom třeba v českých volebních výzkumech dobré agentury, jako je Median, kde jsem pracoval, nebo Kantar, tuhle minulou volbu hlídají, protože kontroluje, jestli se vám nevychyluje vzorek, a zároveň kontroluje „stydlivé voliče“. Když se někdo bojí přiznat, že teď volí Donalda Trumpa, tak zřejmě ani neřekne, že ho volil v minulosti. Takže vy to doženete kontrolou minulého chování.

Ještě jedna věc mě zajímá. Jak moc se dá v průzkumu odfiltrovat aktuální nálada společnosti? Takové to, že například měsíc před volbami voliče politik naštve, třeba přístupem k pandemii koronaviru, a pak „vychladne“ a u voleb stejně zvolí onoho politika, který ho původně naštval.

To je třetí problém. V Americe se dělají telefonní a online průzkumy. Obecně to vypadá, že ty telefonní průzkumy, když se na ně koukáme, tak zachycovaly v posledním týdnu nějaký trend mírného posilování Donalda Trumpa, zatímco online výzkumy ne.

Opravdu záleží na metodice, jestli oslovujete dostatečně lidi, kteří se mobilizují, najednou chtějí jít volit a podobně. Telefonní výzkumy umí víc dosáhnout na tuto část populace. Nedělo se tam nic zásadního. Byl to metodický problém, není to vývojem v posledních dnech, podle mého.

Velký problém v Americe je, že na průzkumy odpovídá třeba jen jeden a půl procenta, tři procenta lidí, které agentury osloví. Takže jeden problém jsou „stydliví voliči“, druhý, že vám odpovídá jenom část lidí.

Malá část.

A kdo byl v Americe, v částech, jako je Ohio nebo Pensylvánie, tak ví, že voliči Donalda Trumpa nevěří institucím, proto nevěří ani agenturám a můžou díky tomu vychylovat vzorek.