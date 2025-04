‚Danko pomáhá opozici.‘ Klid zbraní ve slovenské vládě je pryč, rozbuškou je teď nová neoblíbená daň

Netrvalo to dlouho a šéf nejmenší koaliční strany SNS Andrej Danko je opět v otevřené válce s koaličními partnery. Novým tématem sváru je transakční daň, která platí teprve od 1. dubna. Danko ji chce zrušit a hrozí i tím, že se pro to spojí i s opozicí. Před dopady nové daně varují i zástupci podnikatelů, kteří se jí cítí existenčně ohrožení a už začali přecházet na platby v hotovosti. Bratislava 17:44 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf SNS Andrej Danko | Foto: Marko Erd | Zdroj: Petit Press / Profimedia

Nově nabytý vnitrokoaliční klid nepřekvapivě od začátku torpéduje předseda SNS Andrej Danko, který tak testuje koaliční stabilitu poté, co ji premiér Robert Fico (Směr) v březnu horko těžko slepil.

Danko koaliční krizi prohrál a už de facto nekontroluje ani jeden ze tří resortů, které byly jeho straně po volbách svěřeny. Od „vyřešení“ krize už stihl mít s koaličními partnery ze Směru a Hlasu několik půtek.

Nejostřejší spor nyní rozjíždí ohledně nepopulární transakční daně. Danko ji ve velkém kritizuje a už i avizoval, že se pokusí ve vládní koalici prosadit její zrušení. „První dny ukazují, že v našich daňových podmínkách a zeměpisných šířkách taková daň nemá co dělat,“ řekl.

Danko je odhodlaný udělat vše pro její zrušení. „Udělám to tak, jak mě znáte. Nejprve se pokusím dohodnout v kuchyni, a pokud ne, tak to napálím do parlamentu a je mi jedno, kdo bude jak hlasovat. Uvítám každý hlas. Tato daň musí k skončit,“ pohrozil koaličním partnerům.

Co je transakční daň?

Slováci od 1. dubna díky notifikacím z internetového bankovnictví v reálném čase vidí, jaký dopad na ně má tato daň. Může za to rozhodnutí bank, které dostaly od ministerstva financí za úkol tuto daň z každé finanční transakce strhávat. Po každé transakci tak lidem „pípne“, kolik konkrétně zaplatili na transakční dani.

Už od podzimu, kdy ministerstvo financí oznámilo záměr ji zavést, před ní varují ekonomové a podnikatelé, kteří už hledají způsoby, jak se jejímu placení vyhnout. Některé menší podniky a živnostníci okamžitě najeli na platbu v hotovosti. Z každé transakce totiž musí zaplatit 0,4procentní odvod, maximálně může jít o 40 eur. Při výběru hotovosti z bankomatu z podnikatelského účtu pak musí odvést 0,8procentní poplatek.

„Vracíme se do doby cashe. Vysvětlujeme zákazníkům, že pokud zaplatí v hotovosti, dáme jim ještě dvouprocentní slevu,“ popsala pro Aktuality.sk svůj inovativní přístup Daniela Lukačková z trenčínské firmy Tulák Outfit.

Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení varuje, že dle jejích průzkumů zvažuje ukončení svého podnikání až 10 procent slovenských podnikatelů a dalších 14 procent plánuje své aktivity přesunout do zahraničí.

Danko na středeční tiskové konferenci upřesnil, že by mu mohlo stačit zrušení transakční daně pro živnostníky a firmy s obratem do 100 tisíc eur.

Lídr opozice Michal Šimečka už přislíbil podporu svého Progresivního Slovenska i to, že přesvědčí i ostatní opoziční strany. „Je to výjimečné, ale Andrej Danko má pravdu. Hloupou Ficovu transakční daň je třeba zrušit,“ uvedla opoziční SaS.

Opozice má nyní ve 150členném parlamentu 71 hlasů, uplynulé týdny ukázaly, že Danko má kontrolu jen nad pěti poslanci ze svého osmičlenného klubu. To by i tak stačilo na těsnou parlamentní většinu.

‚Pomáhá opozici‘

Reakce koaličních partnerů na sebe nenechala dlouho čekat. Ministr práce Erik Tomáš (Hlas) uvedl, že by hlasování s opozicí bylo porušením koaliční smlouvy.

Ministr finanční Ladislav Kamenický (oba Směr) zase vyjádřil přesvědčení, že daň funguje dobře a její dopady se populisticky nafukují. Zároveň Danka požádal, aby nepomáhal rozkládat vládu.

Nejtvrdší kritiku si Danko vysloužil od místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara (Směr). „Zní to jako sabotáž vlastní vlády? Ano a není to náhoda. Danko se začíná otevřeně spojovat s Progresivním Slovenskem a opozicí v iluzi, že se to bude líbit jeho voličům,“ zpražil jej.

Jeho slova jsou o to významnější, že Gašpar aktuálně platí za jednoho z nejbližších lidí premiéra Fica a jeho syn Pavol řídí tajnou službu SIS.

„Podívejte se do zrcadla, než něco řeknete. My říkáme roky to samé, vy převlékáte kabáty,“ reagoval Danko na Gašpara.

Podle Evy Čobejové z konzervativního deníku Postoj už Danko ztratil všechny zábrany. „Trochu se nudí, nemá žádnou velkou zodpovědnost, stranický klub má maličký a post předsedy parlamentu je nenáročný,“ vyjmenovala.

„Opozice může být v klidu, aktivisté si můžou dát pár týdnů klid od protestů a kriticky naladěným médiím stačí, aby dávaly Dankovi co největší prostor, protože svými vyjádřeními udělá velký kus práce za všechny, kteří jsou s Ficovou vládou nespokojení,“ doplnila.

Zdá se však, že Danko se svými názory není v koalici osamocený. Bývalý rebelující poslanec Hlasu, který se v rámci řešení koaliční krize stal ministrem informatizace za Směr, Samuel Migaľ, už uvedl, že by pro návrh rušící transakční daň zvedl ruku. Ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS) řekl, že výpadek ve státní kase po případném zrušení transakční daně by mohla nahradit změna třináctých důchodů.

Další Dankovo trucování

Kritika transakční daně ale není jediným koaličním sporem, který Danko rozdmýchává. V úterý vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Směr), aby odvolal náčelníka generálního štábu Daniela Zmeka. Toho jmenovala předchozí vláda Směru v roce 2018 a Danko mu vyčítá, že minulé vládní garnituře „pomáhal s odevzdáním“ vojenské techniky Ukrajině.

Koncem minulého týdne se Danko pustil i do eurokomisaře Maroše Šefčoviče (Směr) a žádal premiéra, ať jej odvolá. „Maroš Šefčovič je otcem Green Dealu, je přímo zodpovědný za to, že se hospodářství Evropské unie propadá,“ zkritizoval jej.

Jen pár dní po zpečetění koaličního smíru před dvěma týdny Danko s částí svých poslanců nehlasoval pro vyslání slovenských vojáků do Lotyšska, kde mají být součástí brigády NATO, ani pro znovuzřízení četnického sboru. Oba návrhy ministerstva obrany ale prošly navzdory postoji většiny klubu SNS.

A na kontě už má i výzvu k odvolání šéfa slovenského statistického úřadu. Ještě před rokem přitom Danko chtěl, aby se obnovily státní průzkumy veřejného mínění. Teď je kritizuje i proto, že jeho SNS naměřil státní Infostat podporu pouhých 1,5 procenta. „Šéf statistického úřadu si ten průzkum může strčit do zadku. Jsem strašně nas**ný z toho, co si dovolili. Budu to řešit,“ řekl Danko Hospodárským novinám a vyzval k odvolání šéfa statistiků Martina Nemka, bývalého poslance Směru.