Danko zůstal po přeskupení sil ve slovenské vládě jako ‚kůl v plotě‘. Jeho zraněné ego už se projevilo

Po téměř čtyřměsíční přestávce zasedl v týdnu na své řádné schůzi slovenský parlament. V mezidobí byl paralyzován kvůli vzpouře dvou rebelujících poslaneckých skupinek, které si nakonec premiér Robert Fico (Směr) získal ministerskými křesly. Na vedlejší koleji a jako jednoznačný poražený celé koaliční krize zůstal předseda koaliční SNS Andrej Danko, jehož zraněné ego může být rozbuškou pro další neshody, jak už se v parlamentu stihlo ukázat. Bratislava 6:45 28. března 2025

Ficův Směr z koaliční krize jednoznačně vyšel jako jediná vítězná vládní strana, v kabinetu nyní hraje více než kdy dříve první housle.

„Naopak určitě poraženým celé krize je Andrej Danko. Přišel o mocenský vliv nad ministerstvy, tahá za kratší konec a s vědomím jeho povahy lze říci, že se jednoho dne určitě ozve a způsobí podobný konflikt, který stál na začátku celého tohoto procesu,“ popsal pro Aktuality.sk politolog Radoslav Štefančík.

Připomněl tím zárodek koaliční krize, který začal zvolením Petera Pellegriniho prezidentem. 6. dubna uběhne rok od toho, kdy vyhrál ve volbách, a od té doby jeho dosavadní post předsedy parlamentu zůstal neobsazený.

O pozici druhého nejvyššího ústavního činitele totiž zatoužil právě Danko, který ji zastával již v letech 2016–2020. Nakonec se sice nároku zase zřekl, v tu dobu už ale uvnitř vládní koalice otevřeně rebelovaly dvě skupiny poslanců. Jedna odštěpená od Hlasu (migaľovci) a druhá od SNS (huliakovci).

Ty nakonec premiér Fico uspokojil přerozdělením ministerstev, kdy obě rebelující skupinky dostaly po jednom vládním křesle. Rudolf Huliak se stal ministrem sportu a cestovního ruchu a Samuel Migaľ ministrem investic, regionálního rozvoje a informatizace. Je ale otázkou, jak dlouho dojednaný křehký kompromis vydrží.

‚Absurdní politická operace‘

Průchod své frustraci z premiérova řešení dal Danko už dříve. „Robert Fico přinesl do politiky nový prvek: Pokud se vám nelíbí váš předseda, zaklepejte na úřad vlády a já to vyřeším,“ narážel minulý víkend na způsob, jakým premiér vyhověl huliakovcům a migaľovcům.

„Za chvíli Ficovi možná nebude stačit ani 25 ministerstev, protože stačí, když se dohodnou tři kamarádi,“ postěžoval si.

Ostatně i Fico uznává, že šlo o nestandardní řešení. „Abych zachránil koalici, přistoupil jsem k absurdní politické operaci, kterou jsem za 33 let v politice neudělal ani neviděl,“ řekl ve facebookovém videu.

Že jde o – zejména pro Danka – těžce zkousnutelné řešení, ukázalo tento týden jednání parlamentu, který se řádně sešel po téměř čtyřměsíční přestávce.

SNS nepodpořila vyslání slovenských vojáků do Lotyšska, kde mají být součástí brigády NATO, ani znovuzřízení četnického sboru. Oba návrhy ministerstva obrany ale prošly navzdory postoji většiny klubu SNS.

Dankův smutek

Dankova SNS se dostala do paradoxní situace, kdy je sice vládní stranou, nekontroluje ale ani jedno ze svých tří svěřených ministerstev, které jí původně dle koaliční smlouvy připadly.

Ukázalo se, že ministři Martina Šimkovičová na kultuře a Tomáš Taraba na životním prostředí už šéfa SNS nepovažují za svého nadřízeného, respektují jen premiéra Fica.

Nejsmutnější je ale pro Danka ztráta resortu sportu a cestovního ruchu, protože si toto ministerstvo sám vysnil a vyjednal jeho vznik. Navíc jej získal Huliak, kterého šéf SNS považuje za zrádce, protože odešel z jeho klubu.

„Není to lehká politická oběť. Toto ministerstvo byl můj sen z hlediska politické realizace, ale podepsal jsem to, aby Robert Fico a naše vláda mohli i nadále fungovat,“ posteskl si Danko.

Zhrzený Danko je pro koalici problémem, pokud by chtěla volební období dokončit v tomto složení. „Další dva roky bude žít s hlubokým pocitem křivdy, že mu všechno sebrali,“ upozornil Martin Magušin z konzervativního Postoje. „Jak Danka známe, bude to problém. Budou vznikat další konflikty, bude veřejně vytahovat věci, které se mu nelíbí,“ popsal.

Čekat se dají hlavně další spory mezi Dankem a Huliakem. „Snažil jsem se a prozvonil jsem Rudolfa Huliaka, ale on mi ve svém stavu opojení jen odepisuje: OK,“ postěžoval si Danko ve víkendové relaci Politika 24 na televizi JOJ.

Huliak mu to v týdnu vrátil: „Andrej Danko je jako žena, se kterou nemá smysl bojovat, protože neví, co chce, ale nepřestane, dokud to nedostane,“ řekl a varoval Danka, že jestli se takhle bude chovat i nadále, stane se „politickou mrtvolou“.

Odvolávání předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky z pozice místopředsedy parlamentu. Tehdy (září 2024) byli ještě Andrej Danko a Rudolf Huliak (vpravo) spojenci | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Petit Press / Profimedia

Kůl v plotě

Dankovi nyní v parlamentu zbyl de facto sedmičlenný klub, který tvoří pět straníků SNS a dva nestraníci zvolení za SNS (Peter Kotlár a Adam Lučanský), kteří ale často hlasují odlišně a vliv na ně mají i jiní než jen Danko.

„Andrej Danko zůstal jako kůl v plotě, který sice ještě drží, je zabodnutý, ale jinak už z toho příliš výhod nečerpá,“ glosoval jeho postavení komentátor SME Peter Tkačenko.

Danko může rebelovat, hrozit a vydírat zbytek koalice, těžko ale může předpokládat, že kvůli němu premiér Fico opět přeskládá vládní počty. Už před těmito posledními úpravami několikrát zopakoval, že je případně připravený jít do předčasných voleb.

Že Dankovi teče do bot na mnoha frontách, dokazuje například i jeho pohoršení nad výzkumy veřejného mínění, které ukazují jeho SNS stabilně preference hluboko pod pěti procenty, které jsou potřeba na vstup do sněmovny. Předčasné volby by tak pro něj mohly být smrtelné.

„Jsou tu agentury jako Ipsos a NMS, jedna dělá pro Denník N, druhá pro SME. Já uznávám jen Focus a AKO. Statistický úřad není na dělání průzkumů metodologicky připravený, ještě se to učí,“ stěžoval si Danko konkrétně na výsledky průzkumu Centra sociálních výzkumů, který je součástí Institutu informatiky a statistiky (Infostat) Statistického úřadu SR.

Ještě před rokem přitom chtěl, aby se státní průzkumy veřejného mínění obnovily. Teď je kritizuje i proto, že jeho SNS naměřil podporu pouhých 1,5 procenta. „Šéf statického úřadu si ten průzkum může strčit do zadku. Jsem strašně nas**ný z toho, co si dovolili. Budu to řešit,“ řekl Danko Hospodárským novinám.

SNS dokonce došla tak daleko, že vyzvala premiéra, aby odvolal šéfa statistiků. „Statistický úřad dělá průzkumy, které nejsou objektivní, nemají veřejnou kontrolu a jsou vytvářené na politickou objednávku,“ napsala strana ve stanovisku.