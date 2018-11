Dánsko se připojilo k Německu. Kvůli Chášukdžímu a Jemenu už nebude Saúdské Arábii dodávat zbraně

Dánsko zastavuje zbrojní export do Saúdské Arábie. Řekl to dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen v rozhovoru, který ve čtvrtek odvysílala dánská stanice TV 2. Dánsko tak podobně jako Německo reaguje na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Dalším důvodem je zapojení Rijádu do bojů v Jemenu, kde saúdskoarabské zbraně zabíjejí civilisty. Kodaň 11:24 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen | Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix | Zdroj: Reuters

„Je důležité, aby Dánsko poukázalo na to, že působení Saúdské Arábie je v mnoha oblastech ničivé. Je třeba s tím skoncovat,“ řekl Samuelsen.

Podle televize v Dánsku při dojednávání exportních zbrojních kontraktů funguje ministerstvo zahraničí jako konzultant. Samuelsen řekl, že další povolení vývozu zbraní do Saúdské Arábie nebudou vydávána.

K zastavení zbrojního vývozu do Saúdské Arábie vyzval evropské země Evropský parlament. Německo tak učinilo v říjnu. „Dokud vyšetřování probíhá, dokud nevíme, co se tam stalo, není důvod k pozitivním rozhodnutím ohledně vývozu zbraní do Saúdské Arábie,“ řekla tehdy Merkelová.

K ukončení prodeje zbraní vyzývají také humanitární organizace působící v Jemenu. „Evropské vlády v Jemenu na jedné straně pomáhají zachraňovat životy, na druhé přilévají oleje do ohně prodejem zbraní Saúdské Arábii a jejím spojencům,“ uvedla organizace Oxfam.

Opačné stanovisko zastávají Spojené státy americké. Prezident Donald Trump v úterý již poněkolikáté odmítl potrestat Saúdskou Arábii pozastavením zbrojních zakázek s tím, že Washington zůstává neochvějným partnerem Rijádu.

„Spojené státy hodlají zůstat pevným partnerem Saúdské Arábie, aby zajistily zájmy své, Izraele a dalších partnerů v regionu,“ uvedl Trump s odkazem na společný boj proti terorismu.

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána.

Arabská koalice vedená Saúdskou Arábií bojuje v Jemenu na straně tamní vlády proti šíitským povstalcům od roku 2015. Konflikt si podle odhadů OSN vyžádal životy 10 000 lidí.