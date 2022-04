Dánsko nakoupí dva miliony jódových tablet. Kvůli válce Ukrajině se bojí jaderné události

Dánsko znepokojené válkou na Ukrajině nakoupí dva miliony jódových tablet, jimiž chce ochránit lidi v případě jaderné události v blízkosti severské země. Uvedl to v pondělí podle agentury Reuters dánský zdravotní úřad. Kodaň 20:18 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jódové tablety mají v případě zvýšené radiace chránit před rakovinou štítné žlázy | Zdroj: Profimedia

Jód je považován za prostředek chránící organismus před důsledky jaderného ozáření, jako je rakovina štítné žlázy. V poslední době v Evropě vzrostly obavy z jaderných havárií na válkou zmítané Ukrajině, ale také z použití jaderných zbraní Ruskem.

„Vývoj covidu-19 v uplynulých dvou letech nám ukázal, že je důležité se připravit. Válka na Ukrajině nám ukázala, že svět je nepředvídatelný,“ uvedl zdravotní úřad v dnešním prohlášení.

Dánsko je vzdálené více než 900 kilometrů od nejbližší ukrajinské hranice a aktuálně není vystaveno žádnému konkrétnímu riziku, ujistil ministr zdravotnictví Magnus Heunicke. Zásoby jódu by byly použity v případě události nebo havárie jaderné elektrárny v blízkosti Dánska, které žádnou jadernou elektrárnu neprovozuje. Nedaleko jsou ale některé švédské a německé jaderné elektrárny a v dánských vodách se pohybují plavidla s jaderným pohonem.

Zásoby dvou milionů jódových tablet by pokryly rizikové skupiny včetně dětí a mladých lidí do 18 let věku, těhotné a kojící ženy a příslušníky pohotovostních složek do 40 let, uvedl zdravotní úřad. U lidí starších 40 let nebyl prokázán ochranný účinek přijímání jódových tablet. Jejich první dodávky dánské úřady očekávají do dvou až tří měsíců.