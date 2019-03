Bylo by lepší, kdyby padli, řekl dánský ministr o občanech, kteří se připojili k Islámskému státu

Pro Dánsko by bylo lepší, kdyby jeho občané, kteří se v minulých letech připojili k teroristické organizaci Islámský stát, v bojích na Blízkém východě padli. Řekl to ve středu dánský ministr spravedlnosti Sören Pape Poulsen. Jeho výrok vyvolal kritiku z řad opozice, informovala agentura AFP. Kodaň 20:53 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský ministr spravedlnosti Sören Pape Poulsen | Zdroj: Profimedia

Dánsko je sice podle ministra spravedlnosti z Konzervativní lidové strany připraveno přijmout své občany, kteří by se chtěli ze Sýrie vrátit zpět do vlasti, neboť je přijatelnější, aby byli „tady ve vězení, než aby svobodně cestovali“. Lepší by ale podle něj bylo, „kdyby tam bývali v bojích padli“.

„To jsou slova, která bych já nikdy nevzala do úst,“ reagovala sociální demokratka Trine Bramsenová.

Zbavení občanství

Podle Papeho Poulsena je v současnosti na území bývalého samozvaného chalífátu Islámského státu zhruba čtyřicet osob s vazbami na Dánsko. Deset jich je nyní ve vězení a očekává rozhodnutí o svém dalším osudu.

V Dánsku je možné soudit občany za účast v bojích v oblasti, kterou ovládá teroristická organizace, od roku 2016, připomněla agentura AFP. Dánské zákony umožňují rovněž zbavit osoby odsouzené za tento trestný čin občanství. Zatím se to stalo v devíti případech, a to u osob, které měly ještě jiné než dánské občanství.

Od roku 2012 odešlo z Dánska do Sýrie a Iráku podle oficiálních údajů zhruba 150 lidí. Asi třetina z nich se už do země vrátila. Desítky jich v bojích padly.