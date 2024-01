Dánsko má nového krále Frederika X. Trůn přebírá po matce Margrethe II., která abdikovala

Dosavadní panovnice oznámila záměr abdikovat poslední den minulého roku v projevu, v němž mimo jiné uvedla, že nastal čas předat odpovědnost příští generaci. Je to poprvé za téměř 900 let, kdy dánský monarcha dobrovolně abdikoval.

Na balkoně kodaňského paláce Christiansborg nyní má být před davy poddaných za krále formálně prohlášen 55letý nejstarší syn Margrethe II. Frederik. Podle dánské tradice nového krále představí premiérka Mette Frederiksenová z balkonu trůnního sálu. Odtud pak Frederik X. promluví k lidu.

Agentura AP uvedla, že v neděli přišly do centra Kodaně tisícovky lidí, aby se stali svědky historické změny na trůně.

Margrethe II. odjela v kočáře ze své rezidentce podepsat abdikaci do bývalého královského paláce Christiansborg, který nyní slouží jako sídlo parlamentu i vlády. V limuzíně tam odjeli také Frederik a jeho choť Mary, která pochází z Austrálie a nyní bude mít titul královna. Titul korunního prince a dědice trůnu přechází na nejstaršího syna Frederika a Mary, 18letého Christiana.

Oznámení rezignace v poslední den minulého roku byl pro dánský národ překvapením. I korunního prince Frederika a jeho mladšího bratra Joachima o svém úmyslu informovala jen tři dny před oznámením, uvedl s odvoláním na královský palác deník Berlingske.

Ještě donedávna Margrethe trvala na tom, že roli královny považuje za celoživotní úlohu. Ke změně názoru ji patrně donutily až zdravotní problémy. Loni v únoru podstoupila operaci zad a ke svým pracovním povinnostem se vrátila až v dubnu.

Margrethe II. byla nejdéle vládnoucí panovnicí v Evropě. Královnou byla prohlášena v lednu 1972 po smrti svého otce Frederika IX. Její role je převážně ceremoniální. Byla druhou ženu na dánském trůnu. Dánsko přitom patří mezi nejstarší monarchie na světě.

