‚Návrat do normálu‘ v podání severských zemí. Jak vypadá situace v Dánsku či Švédsku po rozvolnění?

Pro Norsko, Dánsko a Švédsko se únor zapíše jako zlomový měsíc, který má po dvouletém boji s pandemií nastartovat návrat k normálu. Alespoň takové jsou představy zástupců trojice severských zemí, které nově přistoupily ke zrušení téměř všech protikoronavirových opatření. Cesta „žít s covidem", po které se už jede například v Anglii, se stává ožehavým tématem také v Česku. Jak situace v severských zemích vypadá, ukazuje následující přehled. PŘEHLED Kodaň/Oslo/Stockholm 7:05 11. února 2022 Obyvatelky Kodaně si užívají rozvolnění opatření po skončení jarní vlny covidu (duben 2021) | Zdroj: Reuters

Švédsko

Jako zatím poslední přistoupilo k odstranění drtivé většiny opatření proti covidu-19 Švédsko. Od středy 9. února země vstoupila do „nové fáze“ a ukončila používání očkovacích pasů i omezení otvírací doby barů či restaurací. Kromě toho švédská vláda zrušila doporučení nosit roušku v hromadné dopravě, ale také omezení počtu účastníků na hromadných akcích.

„Pandemie neskončila, vstupujeme ale do nové fáze… Naše znalosti se zlepšily,“ prohlásila premiérka Magdalena Anderssonová, když uvolnění zbývajících opatření minulý týden oznamovala. Rozhodnutí kabinetu vysvětlila poměrně vysokým podílem očkovaných – v zemi je očkováno kolem 80 procent populace a více než polovina obyvatel má za sebou posilovací dávku – ale také větší znalostí koronavirové varianty omikron.

„Několik studií ukazuje, že omikron způsobuje méně závažné onemocnění,“ dodala předsedkyně švédské vlády. Varianta omikron v zemi sice způsobila prudký nárůst nově odhalených případů nákazy, na počtu pacientů ve vážném stavu se ale v porovnání s předchozími vlnami nijak zásadně nepromítla. Neočkovaným lidem nicméně vláda nadále doporučuje, aby se vyhnuli davům v uzavřených prostorech.

Desetimilionové Švédsko přistupuje k novým opatřením v době, kdy klesá také křivka počtu nově nakažených a omikronová vlna postupně odeznívá. S uvolněním restrikcí tak švédská vláda oznámila také ukončení povinnosti pro občany členských zemí Evropské unie mít při cestě do Švédska doklad o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu.

Země, která v porovnání s ostatními evropskými státy razila odlišnou strategii v boji proti covidu už od počátku pandemie a namísto plošných uzávěr šla cestou doporučení a osobní zodpovědnosti občanů, se nově rozhodla ukončit také systém testování na koronavirus.

Nárok na testy zdarma mají nově jen zaměstnanci ve zdravotnictví, v domovech pro seniory a také nejzranitelnější část populace, pokud se u nich objeví příznaky nemoci. Ostatní lidé, u kterých se objeví příznaky covidu-19, mají být pouze vyzváni, aby zůstali doma.

„Dostali jsme se do fáze, kdy už nejsou náklady na testování ospravedlnitelné,“ prohlásila šéfka švédského úřadu pro veřejné zdraví Karin Tegmarková Wisellová.

„Kdybychom měli pokračovat v rozsáhlém testování u každého, kdo má covid, znamenalo by to náklady ve výši půl miliardy švédských korun týdně a dvou miliard měsíčně (zhruba 4,7 miliardy korun),“ cituje Tegmarkovou Wisellovou agentura AP, podle které si Švédové mohou koupit antigenní testy v lékárnách nebo v supermarketech, jejich výsledky ale nejsou hlášeny úřadům. Kromě toho si lidé mohou zaplatit testování také u soukromých poskytovatelů zdravotní péče, například pokud potřebují certifikát pro cestu do zahraničí.

Podle agentury AP se tak Švédsko vydává zcela odlišným směrem, než jaký razí drtivá většina Evropy. Někteří experti nicméně předpovídají, že se tento přístup k testování brzy stane normou i v dalších státech, kde se v současné době rozsáhle testují i lidé bez příznaků covidu.

„Švédsko razí novou cestu a další státy ho budou nevyhnutelně následovat. Nepotřebujeme rozsáhlé testování, musíme se zaměřit na citlivá zařízení, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy a další místa, kde jsou zranitelní lidé,“ tvrdí pro AP například odborník britské Exeterské univerzity Bharat Pankhania.

Dánsko

Od úterý 1. února neplatí drtivá většina protikoronavirových restrikcí ani v šestimilionovém Dánsku. Už více než týden tak v zemi opět fungují noční kluby a pro restaurace, které mohou v nočních hodinách znovu podávat alkohol, neplatí povinnost omezení otvírací doby.

Pro vstup do veřejných prostor už lidé nepotřebují ani covidový pas, kterým doposud prokazovali, že jsou očkovaní, případně že covid prodělali nebo mají negativní test. Zrušilo se i pravidlo o rozestupech, díky tomu se mohou opět konat hromadné akce a obchody nemusejí omezovat počet zákazníků uvnitř.

Kromě toho však dánská vláda zašla ještě dál a zrušila povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě i obchodech. Například ve zdravotnických zařízeních a pečovatelských domech je ale úřady i nadále doporučují. Zmírnila se také pravidla pro vstup do země, který je nyní bez jakéhokoliv omezení umožněn očkovaným lidem přijíždějícím ze zemí schengenského prostoru, pro děti do 15 let a pro ty, kdo covid v nedávné době prodělali. Ostatní cestující nad 15 let musí předložit negativní test.

K téměř kompletnímu rozvolnění opatření proti covidu se dánská vláda paradoxně odhodlala v době, kdy evidovala nejvyšší počty nově nakažených od počátku pandemie – kolem 50 tisíc nových nákaz denně. V zemi se totiž rozmohlo šíření subvarianty označované jako BA.2, která je ještě nakažlivější než omikron, nepředstavuje ale zátěž pro zdravotnický systém.

Představitelé dánské vlády a mnozí odborníci navíc krok zdůvodňovali vysokou proočkovaností obyvatel, která přesahuje 80 procent. Více než 60 procent Dánů navíc dostalo také posilující dávku, což je o zhruba 15 procentních bodů víc než evropský průměr.

„Vzhledem k tomu, že omikron nepředstavuje pro očkované závažné onemocnění, věříme, že je rozumné restrikce zrušit,“ uvedla pro agenturu AFP dánská epidemioložka Lone Simonsenová. „Dva roky od začátku pandemie se většině zemí podařilo dosáhnout vysoké úrovně imunity, ať už po očkování, nebo prodělání nemoci. Podle toho, co ukazují pandemie z minulosti, to tímhle končí,“ dodala Simonsenová.

Například dánská premiérka Mette Frederiksenová ale až tak optimistická není. „Pokud jde o biologii, nemůžeme vám poskytnout žádné záruky,“ prohlásila předsedkyně dánské vlády, když ohlašovala návrat „k životu, jak jsme jej znali před koronavirem“.

S opatrností přistupuje k rozvolnění také dánský ministr zdravotnictví Magnus Heunicke, podle kterého se opatření mohou v budoucnu opět vrátit. „Slíbili jsme lidem, že otevřeme, jakmile to bude možné… Pokud ale zjistíme, že vakcíny nejsou tak účinné, nebudeme váhat a uděláme to, co bude nutné. Taková je dohoda,“ cituje Heunickeho slova deník The New York Times, podle kterého mají obyvatelé Dánska i dva roky od začátku pandemie důvěru ve vládu i postup vládních představitelů.

Týden po zrušení protikoronavirových opatření je nicméně patrné, že křivka počtu nově odhalených případů nákazy začala opět stoupat. Po mírném poklesu tak úřady opět evidují přes 50 tisíc nových nákaz za den.

Roste také počet pacientů s covidem-19. V současnosti leží v dánských nemocnicích více než 1300 koronavirových pacientů, což je nejvíc od začátku pandemie. Už v den rozvolnění si ale šéf dánského zdravotnického úřadu Sören Broström pochvaloval, že hospitalizovaných sice přibývá, počet pacientů v těžkém stavu se ale postupně snižuje.

„Toto číslo klesalo a teď je neuvěřitelně nízké,“ řekl minulý týden s tím, že na dánských jednotkách intenzivní péče leží 32 lidí, o několik týdnů dříve to přitom bylo až 80. Také nyní se počet lidí ve vážném stavu pohybuje kolem 30, z toho více než 10 lidí je připojeno na ventilátory.

Norsko

Začátkem tohoto měsíce skončila velká část omezení proti šíření koronaviru také v Norsku, které tento krok ohlásilo 1. února, a to s okamžitou platností. „Aby tu nebyly žádné pochybnosti: nyní jsme v nové fázi pandemie,“ prohlásil minulé úterý norský premiér Jonas Gahr Störe, když ohlašoval rozvolnění restrikcí.

„Dnes jsme konečně dosáhli bodu, kdy můžeme odstranit mnoho protiinfekčních opatření, se kterými jsme tuto zimu žili,“ dodal norský premiér. Připustil, že nakažených je v zemi sice stále hodně, díky mírnějším průběhům omikronu a vysoké proočkovanosti populace si ale Norsko může rozvolnění dovolit.

Podobně jako v dalších severských zemích je i v Norsku očkováno kolem 80 procent lidí. To je výrazně víc než například v Česku, které v současnosti také přistupuje k rozvolňování protikoronavirových opatření a kde je prozatím očkováno kolem 65 procent populace.

„Je načase, abychom si naše každodenní životy vzali zpět,“ uvedla k rozvolňování restrikcí také norská ministryně zdravotnictví Ingvild Kjerkolová.

Od úterý 1. února tak lidé v Norsku nemusí povinně pracovat z domova a ruší se také limit deseti osob pro návštěvy v domácnostech. Změna pravidel se dále týká barů a restaurací, které mohou po 23. hodině opět prodávat alkohol.

Kina, divadla nebo kostely již nejsou kapacitně omezeny, například roušek se ale Norové zatím zcela nezbavili. Nosit by je měli v místech s větší koncentrací lidí, kde mají lidé i nadále dodržovat také metrové rozestupy. Na úplný návrat do normálu si tak obyvatelé Norska musí ještě počkat.

Po rozvolnění restrikcí začala křivka počtu nově odhalených nákaz opět stoupat, podle předpovědí Norského institutu veřejného zdraví by se ale od března měla dát současná vlna covidu na ústup a lidé by se mohli „už brzy vrátit běžnému každodennímu životu bez opatření“.