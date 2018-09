Uzavřené mosty, nejedoucí trajekty. Dánská policie odřízla Kodaň a celý ostrov od světa kvůli pátrání

Dánská policie v pátek kvůli rozsáhlé operaci uzavřela frekventované mosty vedoucí z hlavního ostrova Sjaelland, kde se nachází metropole Kodaň. Provoz přerušily i trajekty, které spojují ostrov se Švédskem a Německem, uvedla agentura AP. Policie žádné bližší informace nezveřejnila, podle dánského rozhlasu je důvodem operace pátrání po uprchlých osobách. Kodaň 15:41 28. 9. 2018 (Aktualizováno: 15:56 28. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánská policie v pátek kvůli rozsáhlé operaci uzavřela frekventované mosty vedoucí z hlavního ostrova Sjaelland, kde se nachází metropole Kodaň. | Foto: Ritzau Scanpix/Nils Meilvang | Zdroj: Reuters

Od pátečního poledne je v obou směrech přerušen provoz na mostě přes průliv Velký Belt, který spojuje ostrovy Sjaelland a Fyn. Uzavřen byl ve směru do Švédska i most přes úžinu Öresund, který je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem. Most pro automobilovou a železniční dopravu byl opět otevřen kolem 15.00 SELČ, uvedla kodaňská policie na svém twitterovém účtu.

Nefungovaly ani trajektové linky mezi Sjaellandem a přístavy v Německu a Švédsku. Letiště v Kodani podle informací na internetových stránkách naopak zůstává v provozu.

Švédský deník Aftonbladet na svém serveru uvedl, že policejní operace se podle všeho týká podezřelého nebo podezřelých z únosu, kteří prchají v automobilu Volvo se švédskou registrační značkou.

Dánská média uvádějí, že pátrání se nyní soustředí zejména na oblast města Roskilde západně od Kadaně, kde jsou nasazeny i policejní vrtulníky a hlídky se psy. Do operace se zapojila i dánská armáda, uvedla agentura Reuters.

„U dánské policie jsem sloužil 41 let a takový zásah jsem za tu dobu nezažil,“ citoval dánský bulvární list BT bývalého šéfa rozvědky PET Hanse Jörgena Bonnichsena.