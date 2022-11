Dánská levice si udrží v parlamentu těsnou většinu. Těší se nejlepšímu výsledku za posledních 20 let

Levicový blok získal ve 179členném parlamentu 87 křesel. Díky mandátům z Grónska, kde často vítězí levicoví kandidáti, by mohl mít většinu, uvedla DR.

Reuters uvádí, že většina pro uskupení z levé strany politického spektra bude pravděpodobně pro Frederiksenovou znamenat dilema. Premiérka se před volbami vyslovovala pro vznik široké koalice napříč tradičním levo-pravým rozdělením.

Dánsko podle ní potřebuje v době mezinárodní nejistoty politickou jednotu. Podobně jako další evropské země se potýká s vysokými cenami energií a rostoucí inflací v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Danish elections #valg22



Nearly all of the votes counted- PM Frederiksen’s left bloc 4 short of maj. Social Democrats remain biggest party.



But former PM Lars Løkke Rasmussen’s new Moderate party with 16 is denying either bloc victory. pic.twitter.com/DwYUTP80H1