‚Lidé tu mají důvěru ve vládu.‘ Dánsko zruší všechna opatření proti šíření koronaviru

Po Británii, Irsku a Nizozemsku oznámilo také Dánsko, že chce od příštího týdne zrušit prakticky všechna opatření proti šíření koronaviru. Zůstane jen povinnost testovat se před vstupem do země. O situaci v zemi mluvil Radiožurnál s Martou Nachtmannovou, spolupracovnicí Českého rozhlasu v Dánsku. V zemi je naočkováno přes 80 % populace. Praha / Kodaň 15:13 27. ledna 2022

Aktuálně převládá v Dánsku subvarianta omikronu označená jako BA.2, která má být ještě nakažlivější, ale zřejmě nezpůsobuje závažnější průběh. Podle webu Our World in Data je Dánsko aktuálně třetí nejzasaženější zemí na světě. Má více než 8 000 nových případů denně na milion obyvatel. Jak tedy experti, kteří radí dánské vládě, dospěli k tomu, že všechna opatření mohou skončit?

Zdejší experti mají tu výhodu, že dánské údaje patří k nejspolehlivějším na světě a že vlastně umožní sledovat velmi realistický obraz té pandemie. Dánsko od začátku tedy zvolilo cestu širokého testování a díky tomu se vlastně podařilo zachytit velkou část nakažených. Takže to, že s mezinárodním srovnáním je v Dánsku relativně hodně nakažených, vypovídá vlastně hodně o tom, že v Dánsku je poměrně málo neodhalené nákazy a to v kombinaci s tím, že navzdory stále rostoucímu počtu nakažených klesá počet lidí s velmi vážným průběhem onemocnění COVID-19, vedlo experty k tomu, že si dovolili doporučit zrušit restrikce.

Kolik lidí je tedy teď s covidem ve vážném stavu v nemocnicích v Dánsku?

Včera (ve středu) bylo v nemocnicích ve vážném stavu 43 nemocných a ten počet lidí s covidem ve vážném stavu kulminoval šestého ledna, kdy bylo 82 hospitalizovaných. A od té doby počty vážně nemocných klesají navzdory tomu, že nákaza raketově roste.

Jen pro srovnání - Česko má v nemocnicích 1 800 lidí a zhruba dvojnásobný počet obyvatel. Je už tedy teď jisté, že v Dánsku v pondělí ta protiepidemická opatření opravdu skončí?

To ukončení protiepidemických opatření je výsledkem širokého konsensu napříč politickým spektrem a vycházejí z doporučení expertní komise a zároveň ten parlamentní epidemický výbor vládní návrh už projednal ve středu odpoledne a nevetoval ho. A právě proto mohla vláda spolu s představiteli relevantních úřadů na tiskové konferenci oznámit konec protiepidemických opatření.

Jaká protiepidemická opatření tedy skončí? Jaká teď v Dánsku aktuálně platí?

To je velmi jednoduchá otázka, na kterou je ale dlouhá odpověď. Ale já se dotknu tak, že protiepidemická opatření tady jsou směsí povinnosti, doporučení a platí tu omezení pro noční podniky. Je potřeba mít covid pas pro vstup do určitých budov nebo institucí a je potřeba nosit roušku v určitých uzavřených prostorech. A pak jsou tu doporučení ohledně testování a izolace v případě nákazy.

Jak moc Dánové ta protiepidemická opatření dodržují a dodržovali? Byli proti nim třeba i nějaké protesty, jako to bylo v Česku, v Rakousku, v Nizozemsko nebo na Slovensku?

Dánové obecně opatření dodržovali a dodržují a z velké míry vlastně díky velké důvěře ve vládu a úřady. A důvěra se tady ukazuje jako klíčový element při zvládání pandemie. A to vlastně potvrzuje i zjištění výzkumného projektu Aarhurské univerzity. Protesty tu probíhaly, aktivní byla zejména protestní skupina Men in Black. Ale celkově Dánové opatření dodržují a rozumějí jim.

Pokud říkáme, že v Dánsku skončí protiepidemická opatření, znamená to, že tam nebudou žádná omezení pro neočkované lidi?

Nebudou žádná omezení pro očkované i neočkované. Tady právě nefunguje takový mechanismus, že musíte a nesmíte, ale už je zhodnoceno úřady a experty, že vlastně ta proočkovanost je dostatečná pro to, aby se opatření mohla zrušit pro všechny.

V Dánsku je naočkováno přes 80 % obyvatel. To je skoro nejvíce v rámci Evropské unie. Jak si to vysvětlujete?

Já si to vysvětluju shodně s tím projektem Hope a je to díky tomu, že tady vždy byla velká důvěra ve vládu a vládní opatření a v úřady. A vlastně ačkoliv očkování nikdy nebylo povinností, tak se lidé rozhodli očkovat a jak ukazují další data, tak vlastně ti, co jsou očkovaní, nekončí v nemocnici s velkým nebo s vážným průběhem Covidu. Takže důležitou základní podmínkou pro zvládání pandemie je důvěra.