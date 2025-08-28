Dánští lékaři před lety nasazovali grónským ženám antikoncepci. Premiérka se za to poprvé omluvila

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se poprvé v historii země omluvila grónským ženám, kterým od 60. let lékaři podporovaní dánskou vládou nasazovali antikoncepci. Nitroděložní tělíska některým z nich aplikovali bez jejich vědomí a proti jejich vůli, uvedla agentura Reuters.

Kodaň/Nuuk Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dánská premiérka Mette Frederiksen

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se grónským ženám omluvila rovněž za fyzickou a psychickou újmu, kterou musely zažít (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O této rozsáhlé antikoncepční kampani veřejnost poprvé informoval investigativní podcast Dánského rozhlasu v roce 2022.

Trumpovi lidé se pokouší infiltrovat Grónsko, zjistily dánské tajné služby. ‚Všichni jsme tím znepokojeni‘

Číst článek

Od roku 1966 nasadili lékaři po nařízení dánských úřadů tisícům grónských žen a dívek nitroděložní tělíska. Tato politika, jejímž cílem bylo zastavit rychlý populační růst v Grónsku, zasáhla dívky již od věku 13 let.

„Chtěla bych se omluvit dívkám a ženám, které se staly obětí znevýhodňování kvůli tomu, že jsou Gróňanky. Za to, že musely zažít fyzickou i psychickou újmu. Za to, že jsme je zklamali,“ uvedla podle serveru The Guardian ve středu Frederiksenová.

K její omluvě se připojil také grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který převzal zodpovědnost za případy nasazení antikoncepce poté, co grónská vláda v roce 1991 získala kontrolu nad systémem zdravotní péče.

Vyšetřování pokračuje

Loni se skupina žen z Grónska, kterým je nyní mezi 70 a 80 roky, domáhala u soudu odškodnění od Dánska za nedobrovolnou antikoncepci.

5:41

Dánsko našlo politickou shodu na rostlinné stravě. Spočítali ekonomické benefity, říká expertka

Číst článek

Dánsko zatím náhradu neposkytlo s odůvodněním, že pokračuje vyšetřování, které má odhalit rozsah případů a určit, které úřady jsou za ně přímo zodpovědné. Ohlášení výsledků vyšetřování se očekává příští měsíc.

Dánsko se podle agentury Reuters snaží obnovit dobré diplomatické vztahy s Grónskem, které je k zemi připojeno jako autonomní území.

O ostrov na severu Atlantského oceánu totiž projevují od převzetí prezidentského křesla Donaldem Trumpem zájem Spojené státy. Kvůli tomu si také Kodaň dříve v tomto týdnu předvolala amerického diplomata.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme