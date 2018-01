Brexit je omyl, označil výsledek referenda bývalý britský premiér Cameron. Není to ale katastrofa, dodal

To, že Britové předloni souhlasili s odchodem Spojeného království z Evropské unie, byla sice chyba, nebyla to ale katastrofa. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to ve středu v soukromém rozhovoru řekl bývalý britský premiér David Cameron. Situace se podle něj ukázala být „méně zlou, než jsme si původně mysleli“. Davos (Švýcarsko) 23:04 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Cameron, bývalý britský premiér. | Foto: Richard Brian | Zdroj: Reuters

„Jak stále říkám, je to omyl, nikoliv katastrofa. Ukázalo se to být méně zlým, než jsme si původně mysleli,“ uvedl Cameron v rozhovoru s indickým ocelářem Lakshmim Mittalem, který je rovněž v Davosu. „Stejně to ale bude složité,“ dodal expremiér, jehož výroky zaznamenaly kamery kanálu Channel 5 News.

O odchodu Británie z Evropské unie nechal předloni 23. června hlasovat právě tehdejší premiér Cameron, který tak splnil svůj předvolební slib. Během kampaně ale bojoval za setrvání Spojeného království v unii. Když se pak voliči přiklonili k brexitu, opustil politiku a moc nad rozhádanou Konzervativní stranou i Británií převzala tehdejší ministryně vnitra Theresa Mayová.

Zastánci setrvání Británie v Evropské unii před referendem varovali, že rozhodnutí opustit unii bude mít okamžité hospodářské následky. Sám Cameron například varoval před ztrátou 820 tisíc pracovních míst během dvou let po referendu. Kritici jeho kampaň označovali jako „Project Fear“, tedy projekt, jehož cílem je lidem nahnat strach.