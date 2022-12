Zelenskyj do mírového plánu zahrnul globální témata, Ukrajina chce převzít iniciativu, míní expert

Rusové znovu masivně zaútočili raketami na Ukrajinu, řízené střely vypálili z lodí na moři i z letadel. Výbuchy byly podle svědků slyšet ve městech napříč celou Ukrajinou. V Kyjevě zasáhly úlomky raket obytné domy a zranily několik lidí. Lvov je bez proudu, stejně tak Oděsa. Situaci okomentoval David Stulík, ředitel východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, bývalý dlouholetý diplomat a mluvčí Evropské unie v Kyjevě. Praha 19:30 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Zdá se, že ruské raketové útoky teď způsobují Ukrajincům méně škod než dříve. Dokázali Ukrajinci najít adekvátní obranu, nebo jsou pro ně ty raketové nálety stále stejným problémem?

Efektivita sestřelování ruských raket a íránských dronů, které ruská armáda použila proti městům a civilní infrastruktuře, že se zvyšuje.

Proč je válka na Ukrajině v patové situaci? A jak reálný je Zelenského mírový plán? Odpovídá David Stulík z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Je to dáno tím, že ukrajinská strana získává další zkušenosti. Ví, jak tyto útoky vypadají a dokáže se na ně připravit. A k tomu Západ začal posílat výkonné a efektivní obranné systémy protivzdušné obrany, které přispívají k sestřelování těchto raket.

Tady je nutno vyzdvihnout dodávku německého systému Iris, i když zatím pouze jednoho kusu, který má, podle toho, co jsem slyšel, zatím stoprocentní úspěšnost sestřelů.

Další dodávky Západ chystá - víme o Patriotech, víme, že i další země chtějí předat Ukrajině své nejnovější protivzdušné zbraně, což samozřejmě efektivitu sestřelů zvýší.

Podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Budanova jsou boje na Ukrajině v patové situaci, Ukrajina ani Rusko nejsou schopné učinit podstatný krok. Co vše v tom hraje roli?

Především počasí, protože na Ukrajině je podobně jako v Čechách poměrně teplé počasí.

Tamní půda tudíž není zmrzlá a ukrajinská strana nemůže na ofenzivní operace nasadit těžkou obrněnou techniku, která je nezbytná právě na protiofenzivy, protože by zabředla v blátě v polích a pak by byla snadným terčem pro ruské dělostřelectvo.

V tuto chvíli vlastně dochází k jakýmsi dělostřeleckým duelům mezi oběma stranami. Ukrajinci zaznamenávají částečné úspěchy v tom, že díky západním zbraním ničí velitelská stanoviště, sklady zbraní a logistické uzly daleko za frontovou linií.

Ale samozřejmě musíme pamatovat i na to, že také ruské dělostřelectvo způsobuje Ukrajincům poměrně značné ztráty, a to bohužel i na životech.

Ukrajina plánuje do konce února uspořádat mírový summit, na němž chce prezident Zelenskyj představit mírový plán. Ten obsahuje 10 bodů, mezi nimi je například radiační jaderná bezpečnost, zajištění vývozu ukrajinského obilí a hlavně stažení ruských vojsk z Ukrajiny a obnovu ukrajinské územní celistvosti. Jak reálně se vám takový plán jeví?

Začal bych tím, že zveřejnění tohoto plánu je velice chytré a v pravý čas, protože první tři body se týkají globálních věcí.

I prezident Zelenskyj mluví o globální mírové dohodě a kolem 24. února, tedy data výročí ruské invaze, chce svolat mírový summit. První tři body jsou, jak jste zmínila, jaderná, potravinová a energetická bezpečnost.

„Ve středu tiskový mluvčí prezidenta Putina řekl, že jakýkoliv mírový plán musí počítat se současnou realitou. A my vidíme, jaká je ta realita. Den na to Rusko zahájí další masivní ostřelování nevinných a bezbranných civilistů.“ David Stulík (analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty)

Tím hodlá Ukrajina ukázat, že konflikt na Ukrajině má globální dopady. Zároveň tím chce ukázat svoji vstřícnost, převzít iniciativu a také zmírnit tlak ze strany západních lídrů, kteří na ni občas tlačí, aby sedla za stůl s Ruskem bez nějakých podmínek.

Svým způsobem tím vlastně ukrajinská strana přetáčí hodinovou ručičku na Rusko, které je tím, kdo odmítá tato jednání zahájit.

Včera tiskový mluvčí prezidenta Putina řekl, že jakýkoliv mírový plán musí počítat se současnou realitou. A my vidíme, jaká je ta realita. Den na to Rusko zahájí další masivní ostřelování nevinných a bezbranných civilistů.

Takže je to bohužel Rusko, kdo nechce jednat a nemůže jednat, protože další bod v mírovém plánu je právě stažení ukrajinských sil z celého ukrajinského území, tedy včetně Krymu. A samozřejmě příměří. A to je něco, co vlastně Rusko a ruský prezident nemůže dovolit.