Ukrajinista Svoboda: Putin může udeřit na jakémkoliv jiném místě a útok na Kyjev se přímo nabízí

Členové ruské bezpečnostní rady se vyslovili pro uznání nezávislosti separatistických republik v Donbasu. Prezident Vladimir Putin uvedl, že rozhodne ještě během pondělí. Jak se to dá vykládat? Hostem Radiožurnálu byl odborník na dějiny Ukrajiny, David Svoboda z Muzea paměti XX. století. Rozhovor Praha 19:07 21. února 2022

Zůstává - byť jen mizivá - šance, že by Vladimir Putin samozvané republiky na východě Ukrajiny oficiálně neuznal? Že si to ještě nechává jako jeden z prostředků nátlaku na prosazení svých požadavků?

Naděje je vždy, ale po mém skromném soudu jsme svědky první fáze chystané invaze. Vladimir Putin uznáním těchto ozbrojených útvarů pouští z rukou karty jménem minské dohody. Ty by tím pádem padly pod stůl a Ukrajina by byla vyvázána z této nepříjemné a velmi dvojznačně vykládané povinnosti.

Minské dohody Minské dohody podepsané Ukrajinou, Ruskem, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a proruskými separatisty v letech 2014 a 2015 měly ukončit konflikt na východě Ukrajiny. Donbas měl na základě dohod díky větší centralizaci Ukrajiny získat větší autonomii, měly být vypsány svobodné volby, mělo být vyhlášeno příměří a stažena těžká technika od frontové linie. Do praxe bylo z dohod převedeno minimum.

Na druhou stranu se domnívám, že Putin už nemá jiné východisko, než na Ukrajinu zaútočit. Vyhrotil sázky až příliš a nyní hledá zřejmě cestu agrese menší intenzity, alespoň v první fázi. Agrese, která je přesto schopná s ukrajinským životem zahýbat a razantně zasáhnout do života Ukrajiny.

V případě těchto samozvaných republik... Ono se tomu ani nedá říkat separatismus, to je jedna z figur ruské propagandy, ale v tomto případě se agrese ponese ve znamení územního nároku těchto útvarů, který se vztahuje k celé Doněcké i Luhanské oblasti v jejich původním ukrajinském výměru. Takže můžeme očekávat boj o Mariupol atd.

Proto podle vás právě teď přichází pravděpodobné uznání těchto oblastí - po letech, kdy Moskva v dané oblasti uplatňuje svůj vliv - jako jedna ze záminek nebo způsobu, jak konflikt rozpoutat?

Ano, mně se to jeví velmi pravděpodobné. Samozřejmě jsme v minulých týdnech byli a dosud jsme svědky apokalyptických vizí ventilovaných západními médii a státníky, které hovoří o útoku na Kyjev a podobně.

Vůbec bych nevyloučil, že k tomu dojde, dejme tomu letecky, protože pokud Putin povede úder rukama těchto falešných republik, tak samozřejmě bude zřejmě jejich snahu podporovat i ve vzduchu.

Může udeřit na jakémkoliv jiném místě a myslím si, že útok na Kyjev se přímo nabízí. Ale nejen mně se zdá poměrně až fantaskní vize, že by došlo k obklíčení celé této megalopole a že by zahájil pozemní invazi ze všech směrů. Myslím, že toto je takový vhodný odrazový můstek, na který lze navázat prakticky jakýmkoliv způsobem boje.

Jaká může v tuto chvíli být odpověď z Kyjeva?

Já bych řekl, že první, co uslyšíme, je, že minské dohody končí. To je, byť to může znít až bizarně v této temné atmosféře, celkem dobrá zpráva, protože minské dohody nikdy neměly zavazující charakter.

Mezinárodní smlouvy byly vykládány dvojznačně, byly zřejmě úmyslně napsány dvojznačně a byly od začátku podvodné. Rusko jako strana války, konfliktu, se tam tváří jako nezúčastněný, v distanci stojící pozorovatel. Zároveň se vedly spory o to, jakého stupně autonomie a samosprávy se těmto celkům má dostat.

Je nasnadě, že ruská strana minské dohody koncipovala s úmyslem Ukrajinu prakticky politicky znehybnit. Zasáhnout do její konstituce, úplně zvrátit ústavní pořádek. Takto skutečně už budou všechny karty na stole, nebude kam couvnout a zároveň Putin bude zřejmě moci zdůvodnit dostatečně razantně před světem i před ruskou veřejností svůj nárok a svoje bojové angažmá.

Zatím se zdá, že to nemá tak úplně jednoduché, protože Západ vykazuje nebývalou jednotu. Samozřejmě víme, že ovládnout byť jen část Ukrajiny a okupovat ji může být nesnadné, ale toto je jakýsi začátek příběhu, který už může potom dokončovat podle svého uvážení. Takže mně se to takto jeví.