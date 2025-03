Dcera Pelicotové podala trestní oznámení na svého otce. Věří, že ji léta znásilňoval

Dcera Dominiqua Pelicota, který léta nechával znásilňovat svou manželku Gisèle, na svého otce podala trestní oznámení kvůli znásilnění, píše ve čtvrtek agentura DPA s odvoláním na francouzská média. Šestačtyřicetiletá Caroline Darianová je přesvědčena o tom, že jí její otec zhruba deset let podával omamující látky a pak ji sexuálně zneužíval a znásilňoval. Paříž 21:16 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Caroline Darianová, dcera Gisèle Pelicotové | Foto: Manon Cruz | Zdroj: Reuters

Pelicot byl v prosinci odsouzen k maximálnímu trestu 20 let vězení za to, že v letech 2011 až 2020 své manželce bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, čímž ji omámil, a pak ji nechával znásilňovat desítkami cizích mužů a natáčel si to na video.

Darianová nedlouho po vynesení rozsudku svého otce označila za nebezpečného muže, který by měl zemřít ve vězení. Nyní v trestním oznámení vyjadřuje přesvědčení, že ji otec zneužíval mezi lety 2010 až 2020. Svým krokem chce mimo jiné vyslat zprávu všem obětem, že „se nikdy nesmí vzdát“.

Na rozdíl od případu své matky - která se díky svému přístupu, kdy trvala na zveřejnění všech detailů a vzdala se práva na anonymitu, a stala se tak hrdinkou pro řadu Francouzek a Francouzů - ale Darianová zatím nedisponuje žádnými jasnými důkazy, jako byla videa, která při znásilňování její matky natáčel Pelicot. Našli se u něj ale fotografie dcery se sexuálním charakterem. Její zneužívání popírá.