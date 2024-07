‚Děláme vše jako doteď, ale s nejistotou, co bude dál.‘ Na Slovensku vstoupil v platnost zákon o RTVS

Na Slovensku o půlnoci vstoupil v platnost zákon, který ruší veřejnoprávní Rozhlas a televizi Slovenska a zřizuje nástupkyni Slovenskou televizi a rozhlas. Zákon v neděli podepsal prezident Peter Pellegrini a byl publikován ve sbírce zákonů. „Je to takové bezvládí, ale ta instituce funguje i nadále díky tomu, že tu pracují profesionálové,“ říká pro Radiožurnál vedoucí zahraniční redakce Slovenského rozhlasu Soňa Weissová. Rozhovor Praha/Bratislava 16:14 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není připravené žádné logo. Co je asi nejdůležitější, my nemáme žádné vedení | Zdroj: TASR / Profimedia

Má ta změna nějaký bezprostřední dopad na fungování Slovenského rozhlasu a televize? Vy jste říkala, že budete měnit odhlášení příspěvku. Je to jediný konkrétní dopad nebo budou další?

Určitě budou i další, ale v těchto chvílích je to asi pro posluchače to nejviditelnější a nejvíce slyšitelné.

Je to pro nás takový šok i ve vysílání. Nemáme připravené nějaké nové jingle (znělka) do vysílání, takže ve vysílání pořád zaznívá RTVS. Také není připravené žádné logo. Co je asi nejdůležitější, nemáme žádné vedení. Vedením Slovenského rozhlasu je pověřený Roman Bomboš, tedy bývalý intendant Rádia Slovensko.

Je to takové bezvládí, bezpráví, ale instituce funguje i nadále díky tomu, že tu pracují profesionálové, kteří ví, co mají dělat. Pokračujeme v naší práci, děláme vše tak jako doteď, ale s takovou nejistotou, co bude dál. Řeší se například smlouvy s externími spolupracovníky, ti by měli dál pokračovat. Určitě ale i oni mají nějakou obavu, jestli nástupnická organizace s nimi bude počítat.

Jaká je nálada uvnitř RTVS, respektive STVR? Zástupci stávkového výboru dopoledne na Facebooku napsali, že to není konec jejich snah, že v boji za svobodnou a nezávislou tvorbou budou pokračovat. Ten text na Facebooku končil slovy „jsme s vámi, buďte s námi“, což je samozřejmě připomínka statečného vysílání ze srpna 1968 během invaze sovětské armády a armád států Varšavské smlouvy. Máte jasno, nebo řešíte další postup zaměstnanců? Zvažujete třeba stávku?

Už jsme ve stávkové pohotovosti byli, respektive jsme zorganizovali dvě stávky.

Bohužel to nepomohlo a parlament schválil zákon i ve třetím čtení, respektive Peter Pellegrini, prezident Slovenské republiky, zákon podepsal. To se stalo velmi podivným způsobem, protože prohlásil, že se na návrh zákona podívá a podepíše ho během tohoto týdne. Nakonec se to stalo jen dvě hodiny předtím, nebo Prezidentský palác o tom informoval jen dvě hodiny předtím, než zákon vstoupil v platnost.

V důsledku toho nevíme, jak budeme fungovat, protože nebylo vůbec žádné přechodné období. Bude to mít důsledky i na dlouhodobé projekty, protože osoby pověřené řízením nebudou chtít rozhodovat o investicích vyšších finančních částek.

Co se týká nálady, jde to velmi těžce popsat. Je to zvláštní, ale zároveň, jak psali i kolegové ve stávkovém výboru na sociální síti, je to jen začátek, protože zákon právě vstoupil v platnost. Vůbec nevíme, kdo bude vlastně sedět v radě STVR, jak bude fungovat etická komise, s kterou zákon počítá. Nevíme, kdo bude nový ředitel.

Dokonce ani nevíme, kdo je v současné době statutárem nové instituce. Podle informací slovenského Radiožurnálu by jsme se to měli dozvědět už dnes. Tento statutární úředník by měl být jmenován místopředsedou slovenského parlamentu.

Uvidíme, ale je to všechno takové zvláštní vzduchoprázdno, ve kterém se pohybujeme. Je opravdu těžké to popsat. A pokud jde o další kroky zaměstnanců, jak již kolegové zmínili, naším úkolem je nyní bránit nezávislost vysílání. To je nesmírně důležité a důležitá je i podpora veřejnosti i zahraničí.