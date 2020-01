Slovenský ministr životního prostředí podal demisi. Ve funkci končí po opileckém incidentu

Nikdy jsem neviděla v očích lidí tolik beznaděje, líčí Klicperová zkušenosti z turecké ofenzivy do Sýrie

Vzpomínky na to, co s kolegyní Markétou Kutilovou viděly v Sýrii, jim stále vhání slzy do očí. Bylo to nejhorší, co jsme zatím zažily, vypráví válečná reportérka Lenka Klicperová.