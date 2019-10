Útoky na Warrenovou, shoda na impeachmentu. Demokraté se počtvrté utkali v nominační debatě

Warrenová se v posledních týdnech v průzkumech začala dotahovat na favorita klání o demokratickou nominaci, bývalého viceprezidenta Joea Bidena. V některých anketách jej dokonce překonala.

Zřejmě právě proto se podle agentury Reuters stale v úterní debatě „boxovacím pytlem“ ostatních kandidátů, včetně starosty města South Bend v Indianě Petea Buttigiega či senátorky za stát Minnesota Amy Klobucharové. Warrenová nicméně zůstala během debaty klidná, poznamenala agentura Reuters.

Všichni uchazeči podpořili podání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa, takzvaný impeachment. Tomu šéf Bílého domu čelí kvůli červencovému telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, na který upozornil whistleblower.

Trump podle něj vyvíjel na Zelenského nátlak, aby ukrajinská justice začala vyšetřovat Trumpova politického rivala Joea Bidena kvůli dřívějšímu působení jeho syna Huntera v ukrajinské energetické firmě.

Biden i další demokratický kandidát Bernie Sanders shodně Trumpa označili za „nejzkorumpovanějšího prezidenta v dějinách“ Spojených států. Podle Bidena je jasné, že Trumpovým cílem bylo zbavit se jej jako možného soupeře ve volbách v roce 2020.

The Democratic candidates came out strong — and united — during the #DemDebate for impeachment. Here are our takeaways from tonight's debate: https://t.co/Sakpb6qfMI pic.twitter.com/wjTDVtGiJ9