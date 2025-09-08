Demokraté zveřejnili dopis, kde má Trump přát Epsteinovi k narozeninám. Jeho existenci dřív popřel

Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů v pondělí zveřejnili snímek dvojsmyslně laděného dopisu, který označují jako blahopřání k narozeninám pro sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina od nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Agentura AP poznamenala, že Trump existenci takového listu odmítal. Dopis má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení.

„Máme Trumpův narozeninový vzkaz Jeffreymu Epsteinovi, o kterém prezident řekl, že neexistuje. Trump hovoří o ‚báječném tajemství‘, které oba sdílejí. Co tají? Zveřejněte složky!“ uvedli na síti X demokraté ze sněmovního výbor pro dohled. Ti požadují, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo celý vyšetřovací spis týkající se Epsteina.

Zmíněný dopis je kopií z knihy gratulací k Epsteinovým 50. narozeninám. Kongresu tuto kopii předali právní zástupci vyřizující jeho pozůstalost. Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro dohled, řekl, že Trump tvrdil, že takováto gratulace od něj neexistuje a že vyšetřování kauzy s Epsteinem je podvod.

O dopisu a jeho sexuálně laděné formě v červenci informoval list The Wall Street Journal. AP poznamenala, že nyní zveřejněná gratulace odpovídá přesně tomu, jak ji deník tehdy popsal.

Trump tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl. Zároveň se šéf Bílého domu opakovaně snažil odpoutat veřejnou debatu od rozhodnutí ministerstva spravedlnosti nezveřejnit celý vyšetřovací spis.

Zákonodárci z řad opozičních demokratů, ale také Trumpových republikánů, se však s rozsahem dosud zveřejněných informací odmítají spokojit.

Trumpův někdejší přítel Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem.

Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

