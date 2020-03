Demokrati vytvořili na poslední chvíli koalici proti Sandersovi, v Americe začalo takzvané superúterý

Zazněly poslední telefonáty či vzkazy z pódií i reklam a teď už je to na Američanech. Začalo jim takzvané superúterý, při kterém v prezidentských primárkách hlasují ve čtrnácti státech, jednom teritoriu a zapojí se i demokrati v zahraničí. V jejich části primárek jde o nominaci kandidáta, který na podzim vyzve v souboji o Bílý dům republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Dallas 19:32 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shromáždění příznivců Joea Bidena v Iowě. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Našlapaná koncertní hala v centru Dallasu děkovala senátorce Amy Klobucharové. Ta jen několik hodin před startem úterního hlasování stáhla svou kandidaturu, podpořila bývalého viceprezidenta Joea Bidena a přijela to na jeho mítink říct osobně.

Biden je podle ní cesta, jak se vyhnout extrémům a jak jeden z nich vystrnadit z Bílého domu. Podobně jako Klobucharová se o den dřív zachoval i Pete Buttigieg, ten sem nakonec osobně nedorazil. Oba doufají, že posílí Bidena a přihrají mu tolik voličů, aby Sanders v úterý nezískal rozhodující náskok. Efekt byl okamžitý, v davu lidí stál například Brian, který si na Bidenův mítink z nostalgie přinesl teď už vlastně muzejní předmět, volební ceduli Peta Buttigiege.

„Pořád podporuju Peta, ale taky pana Bidena.“ To, že ho Buttigieg doporučil, prý pomohlo, ale rozhodl se už po jeho nedělní řeči, kterou Buttigieg odstoupení oznámil.

Jednotná země

„Měl jsem v tu chvíli zlomené srdce, byl jsem jako na emoční horské dráze a ptal se, proč se to stalo. A pak jsem si uvědomil, že teď není čas na to být depresivní a smutný, ale na to, abych našel někoho s podobným poselstvím, jaké ztělesňoval Pete – a to byl pan Biden,“ řekl pro Radiožurnál volič Brian.

Tím hlavním je pro Briana Bidenův slib zahojit rány rozdělené Ameriky a cítit, že všichni patří do stejné země se stejnými hodnotami.

„Přišel jsem do Ameriky ve čtrnácti letech a po dalších dvaceti získal občanství. Jako přistěhovalec jsem vždycky oceňoval, jak vřele tu takové lidi vítají. A tohle chci zpátky víc než cokoli jiného. Já se chci dívat lidem do očí a mít ten pocit jednoty. Bez ohledu na stranickou příslušnost a ideologii, to mě nezajímá. A myslím, že k tomu je po Petovi nejlepší osoba pan Biden,“ uvedl Brian.

Sanders je favoritem

Biden se v úterý potřebuje udržet lídrovi primárek v patách. Sanders je favoritem superúterý a příznivec Johnny zůstává v klidu i poté, co Bidena podpořili Buttigieg s Klobucharovou. Podle něj to možná nemá tak velký význam, některé hlasy se sice přesunou, ale spousta lidí v Texasu i v dalších státech superúterý už hlas odevzdala s předstihem, takže ty to neovlivní.

„Navíc tady v Texasu Buttigieg ani Klobucharová neměli v průzkumech žádná vysoká čísla, takže nebude tak velký přesun voličů, jak by někdo očekával. A taky si nemyslím, že se všichni jejich příznivci automaticky přesunou k Bidenovi jen proto, že jim to Buttigieg a Klobucharová řekli. Tak to nefunguje. Bude podle mě spousta lidí, co místo Buttigiege teď podpoří Bernieho. Nemyslím si, že lidi jde tak pěkně napasovat do škatulek, jak by mnozí rádi věřili,“ vyjádřil svůj názor Johny.

Bidena na pódium přišel doporučit i další bývalý účastník primárek, Texasan Beto O´Rourke, a nazýval ho příštím prezidentem, zatímco před halou vyprovázelo účastníky Bidenova mítinku volání Sandersových voličů, že jenom Bernie porazí Trumpa.