Označil jste mě za lhářku, zní z nahrávky rozhovoru mezi kandidáty demokratů na prezidenta

Spor mezi senátory Berniem Sandersem a Elizabeth Warrenovou, kteří se ucházejí o prezidentskou nominaci Demokratické strany, se očividně ještě více vyhrotil. Warrenová před úterní debatou demokratických uchazečů o prezidentskou nominaci obvinila Sanderse, že jí řekl, že žena nedokáže porazit republikánského šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, což Sanders popřel. Washington 10:38 17. ledna 2020

Podle nově zveřejněné nahrávky senátorka Sanderse po debatě kritizovala za to, že ji považuje za lhářku, napsal portál BBC.



Rozepři vyvolal jeden z poradců Warrenové, podle kterého Sanders svůj názor na ženu jako prezidentskou kandidátku pronesl na soukromé schůzce se senátorkou v roce 2018. Senátor na adresu poradce prohlásil, že na schůzce vůbec nebyl a nyní lže o tématech tehdejší debaty. Warrenová se následně svého poradce zastala.





„Mezi tématy, o kterých jsme mluvili, bylo i to, co by se stalo, kdyby demokraté nominovali jako kandidáta ženu. Já si myslela, že žena vyhrát může, on s tím nesouhlasil,“ uvedla v pondělí senátorka. Sanders ale odmítl, že by to řekl, a v úterní demokratické debatě to zopakoval s tím, že myšlenku ženské prezidentské kandidátky naopak dlouho podporuje.

‚Nazval jste mě lhářkou‘

Na konci debaty spolu oba senátoři hovořili, což ale v přenosu již slyšet nebylo. „Myslím, že jste mě v celostátní televizi nazval lhářkou,“ citovala BBC Warrenovou v nyní zveřejněné nahrávce. „Cože?“ odpověděl Sanders, na což senátorka svá předchozí slova zopakovala.

Sanders poté Warrenové řekl, že se tomu nyní věnovat nebude, ale kdykoli později si o tom mohou promluvit. Na to Warrenová opět zopakovala, že ji nazval lhářkou, nicméně souhlasila, že se k problému později vrátí.

Dohoda o neútočení

O sporu již v pondělí média uváděla, že je to zřejmě konec dodržování jejich tiché dohody o neútočení. Sanders s Warrenovou patří k levicovému křídlu Demokratické strany, takže ve stranických primárkách soupeří o stejně smýšlející voliče. Podle analytiků je ale roztržka může oba připravit o hlasy, neboť mnohé levicové voliče rozmíška zaskočila, což může vyústit v přehodnocení podpory. Stranické hlasování, které potrvá do června a ve kterém demokraté budou vybírat svého prezidentského kandidáta, začne 3. února v Iowě.