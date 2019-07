Druhá debata demokratů: společenská událost pro Sandersově příznivce v Marxově kavárně

Do divadla Fox v Detroitu, kde tento týden podruhé před kamerami debatují demokratičtí kandidáti na amerického prezidenta, se vejde pět tisíc lidí. Miliony dalších sledovaly v noci na středu konfrontaci prvních deseti uchazečů o demokratickou nominaci v televizi CNN, která setkání pořádala. Řada diváků vyrazila – podobně jako na sportovní přenos – do baru či restaurace, někteří přímo na akce pořádané volebními štáby Detroit 11:46 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I v srdci kapitalismu se můžete najíst, napít a trochu zasnít v podniku pojmenovaném po Karlu Marxovi. Právě tam sledovali v hlavním městě Spojených států noční televizní debatu demokratů příznivci kandidáta Bernieho Sanderse | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhas

Komu se bude v téhle hospodě během večera nejvíc aplaudovat, napovídá už název. Marx Café sice hlásá revoluci jen ve stravování a výzdobu tu najdete spíš fotbalovou, ale tvář Karla Marxe do své propagace taky zapojuje. A teď tu mají sraz příznivci Bernieho Sanderse.

Ten se sám prohlašuje za demokratického socialistu. To je termín, který ve Spojených státech řadu lidí děsí. I Donald Trump toho umí při svých vystoupeních využívat a také v této demokratické debatě je to jedna z linek, že s takovým profilem nelze v Americe vyhrát volby.

‚Byl docela útočný‘

„To je škoda. Podle mě je socialismus cestou budoucnosti. Nemyslím tím nespoutaný socialismus. Bernie je demokratický socialista. A to znamená…,“ nestačí dopovědět Erin, volička Sanderse. Do řeči ji totiž hned skáče Nora: „To znamená soucit, vzájemnou péči, a ne přežívání doktríny. Demokratický socialismus znamená mít svědomí.“

Erin a Nora patří v sále s jedním velkým plátnem a mnoha obrazovkami k nejhlučnějším, když se Bernie Sanders dostane ke slovu. Nejvíc to platí v momentě, kdy v hádce o reformu zdravotního pojištění odpovídá Sanders pochybujícímu Timu Ryanovi: „Vím, o čem mluvím. Já jsem ten zatracený návrh zákona psal!“

„Dneska měl Bernie nabito. Byl docela útočný a chopil se témat, která nás opravdu zajímají,“ říká Erin.

Warrenová, nebo Sanders?

„Cítila jsem, že je tentokrát mnohem silnější než v minulé debatě. Tam mu chyběla ohnivost, s jakou odpovídal dnes. Nekompromisní byl hlavně ohledně zdravotního pojištění pro všechny. Ale líbilo se mi taky to, jak se podpořili s Elizabeth Warrenovou,“ komentuje debatu Nora.

„Jo, to se mi taky líbilo, jak se Bernieho zastala, když na jeho zdravotní reformu útočil Bullock. To bylo úžasné. Bernie je pro mě jasná jednička, ale pokud by nominaci získala Warrenová, rozhodně bych ji pak volila,“ doplňuje Erin svou kamarádku Noru v Marxově baru, kde si během večera málokdo svého kandidáta pro demokratické primárky vybíral.

Sandersovi příznivci se sem přišli utvrdit a prožít televizní debatu jako společenskou událost.