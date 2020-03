Joe Biden směřuje k vítězství v primárkách. Jeho příznivci chtějí Ameriku ‚uzdravit‘ po Trumpovi

Joe Biden už má demokratickou nominaci na prezidenta téměř jistou. Po neúspěchu v několika prvních státech teď jasně vede. Z rekordně velikého pole uchazečů už mu zbyl jediný soupeř. Odstoupení Bernieho Sanderse je ale politických komentátoru už jen otázkou času. Od stálého zpravodaje USA 9:21 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden během mítinku v Columbii v Jižní Karolíně | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Joe Biden válcuje primárky ne snad svým charismatem nebo svým programem. Jeho základní poselství zní – já budu prezident, který po čtyřech letech s Donaldem Trumpem uzdraví Ameriku a útočiště u mě najde každý, ať je demokrat, nezávislý, nebo nespokojený republikán.

Velké části Ameriky tahle vidina evidentně stačí. „Všimla jsem si, že hodně lidem jde jen o to, porazit Trumpa,“ vypozorovala Kyra Iremanová, když na začátku primárek coby dobrovolnice Elizabeth Warrenové mluvila s lidmi při příchodu do místnosti volebního shromáždění v Cedar Rapids v Iowě a snažila se nerozhodnuté voliče zlákat do skupiny své kandidátky.

V tomto sále nakonec dostal Joe Biden od víc než dvou set voličů jeden jediný hlas a i celkově v Iowě propadl. To bylo začátkem února. Teď vyhrává jeden stát za druhým a třeba na Floridě zvítězil v každém okrese. Politologové mluví o nevídaném comebacku původního favorita, který pak byl v jednu chvíli skoro odepsaný, ale nakonec se k němu voliči výrazně přiklánějí.

„Joe Biden má zkušenosti, nepotřebuje se zaučovat a může začít napravovat škody spáchané Trumpem od prvního dne. Svět ho respektuje a taky má podporu černošského obyvatelstva, pro které léta pracoval, takže může vyhrát i jižanské státy, kde ostatní Trumpa neporazí,“ shrnuje svůj pohled na bývalého viceprezidenta Highland Nichols, Bidenův vrstevník a opakovaně dobrovolník jeho kampaní.

Je zřejmé, že podobně Joea Bidena vidí i spousta dalších Američanů, ale samozřejmě zdaleka ne všichni, a to ani mezi Demokraty.

Sanders jako příslib změny

Mladý Američan Daniel se snažil po Bidenově mítinku účastníky skandováním a transparentem přesvědčit, že tou správnou volbou je jedině Bernie Sanders.

„Pokud Bernie prohraje a nezíská nominaci, Bidena volit nebudu a nevolil bych ani Peta Buttigiege nebo podobné centristické uchazeče, s tím ať nepočítají. Hlas bych dal někomu jako byla Elizabeth Warrenová nebo Tom Steyer,“ popisuje Daniel.

Trápí ho například národní zdravotní pojištění a veřejné univerzity, které jsou v USA placené a studenti se tak kvůli vysokoškolskému titulu často zadluží.

„Nemůžu říct, že by Bernie v zahraničních věcech hlasoval vždy tak, jak bych si já představoval. Nám ale záleží hlavně na domácích problémech a tam s ním souhlasím s 95 procent, to se mi ještě v životě u žádného politika nestalo, proto jsem v prezidentských volbách nikdy předtím nehlasoval. Až teď mám pocit, že někdo může změnit můj život k lepšímu,“ líčí dále Američan.

Věří, že Sanders so dokáže vypořádat s politickými i kulturními problémy, které sužují Spojené státy. Podle něj je vermontský senátor příslibem změny. Daniel je typickým příslušníkem nejsilnější skupiny Sandersových voličů, tedy mladých Američanů.

Naopak volební tým Donalda Trumpa věří, že může k volbám dostat o dva miliony voličů víc než před čtyřmi lety. A vliv na volby bude mít i pandemie koronaviru