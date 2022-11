Desítky tisíc brazilských demonstrantů žádají zásah armády. Neuznávají Lulovo vítězství

Tisíce lidí se sešly před vojenskými velitelstvími ve dvou nejlidnatějších brazilských městech, v Sao Paolu a v Riu de Janeiro. „Žádáme zásah armády, aby se naše země nestala komunistickou,“ řekl AFP jeden z demonstrantů.

„Neuznáváme výsledky voleb, protože víme, že jsou výsledkem podvodu,“ dodal. Podle místního tisku se podobné demonstrace před velitelstvími armády a jinými objekty odehrály ve 21 z 27 brazilských států a velkých územních celků.

Police vehicle taking part in the anti-democratic protests in Brazil https://t.co/JqdK75vEaA