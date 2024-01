‚Macron nás zradil.‘ Desítky tisíc lidí ve Francii demonstrovaly proti novele imigračního zákona

Desítky tisíc lidí o víkendu protestovaly po celé Francii proti novele imigračního zákona. Legislativa počítá například se zavedením migračních kvót nebo se zpřísněním podmínek pro získávání sociálních dávek. Rozsáhlé demonstrace podpořilo na 200 osobností z řad umělců i vědců. Lidé vyšli do ulic na více než sto místech – například v Lille, v Bordeaux, Lyonu nebo v Paříži. Od stálého zpravodaje Paříž 10:44 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti novele imigračního zákona ve Francii | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Tisícovky lidí se v Paříži shromáždily na pařížském Trocadéru přímo před Eiffelovou věží. V místech, kde v běžných dnech lidé bez papírů a přistěhovalci prodávají drobné suvenýry, třeba malé Eiffelovy věže. Teď tu lidé protestují proti novele imigračního zákona.

Demonstrace ve Francii proti novele imigračního zákona, reportáž Martina Baluchy

„Jsem naprosto v šoku, že jsme se dostali až sem. Francie byla vždy zemí, která byla otevřená migraci. Ukažte mi člověka, který tu nemá kořeny v zahraničí,“ říká reportérovi Radiožurnálu Catherine.

Stojí před EIffelovou věží a v ruce drží transparent, na kterém označuje novelu imigračního zákona za odpornou a ponižující.

Demonstrující Catherine s transparentem, který novelu imigračního zákona označuje za odpornou a ponižující | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Text zpřísňuje podmínky pro získání sociálních dávek i kritéria pro přistěhovalce, kteří do Francie chtějí přivést svou rodinu.

Pro prezidenta Emmanuela Macrona je novela imigračního zákona jednou z nejdůležitějších legislativ jeho druhého funkčního období. Proto, když parlament text v prosinci nepřijal, pověřil expremiérku Élisabeth Borneovou dalším vyjednáváním s opozicí.

Obě komory parlamentu koncem loňského roku přijaly výrazně obměněnou verzi zákona, pro kterou hlasovalo i Národní sdružení v čele s trojnásobnou prezidentskou kandidátkou Marine Le Penovou.

Demonstranti proto označují novelu za ústupek pravici i krajní pravici.

Demonstrující kritizují současnou vládu prezidenta Emmanuela Macrona, kterého označují za odporného. Nit nenechávají suchou ani na nacionalistech, krajní pravici, o bývalé prezidentské kandidátce Marine Le Penové mluví jako o rasistce.

„Macron nás zradil. Převzal část programu Marine Le Penové. Proti tomuto plánu jsme přitom bojovali i tím, že jsme ho zvolili,“ říká jeden z demonstrantů Joelle.

Joelle (vlevo) s transparentem říkajícím, že přistěhovalectví je nedílnou součástí francouzské identity | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ten drží transparent v barvách francouzské vlajky s heslem vyjadřujícím přesvědčení, že přistěhovalectví je nedílnou součástí francouzské identity. A nejen identity – imigranti tvoří podstatnou část pracovního trhu a jsou důležití například ve stavebnictví nebo ve službách.

„Kdybychom zorganizovali den bez uprchlíků, tak bychom ukázali přínos migrantů pro ekonomiku této země. Kdybychom to ale skutečně udělali, Francie by byla paralyzovaná. Přistěhovalci tu pracují ve všech sektorech, spoří a odvádí daně,“ říká Adama ze Senegalu, který ve Francii žije už přes dvacet let.

Ve Francii nejprve pracoval na černo, teď už má povolení k pobytu a pracuje v logistice.

Vládě se nakonec nepodařilo regularizovat lidi bez papíru v profesích s nedostatečným počtem pracovníků.

I v tomto bodě nakonec kabinet přistoupil na přísnější opoziční návrh.

Demonstrantům vadí i otevřená kritika přijaté novely ze strany předních představitelů vlády– někteří dokonce připouští, že části imigračního zákona mohou být protiústavní.