Armáda Spojených států přejde na technologie využívající čisté zdroje energie. Prezident Joe Biden to oznámil během pátečního Dne Země. Strávil ho na americkém pacifickém pobřeží, kde podepsal exekutivní příkaz na ochranu lesů stíhaných v této části země čím dál ničivějšími požáry. U Bílého domu ale zároveň protestovaly stovky mladých Američanů kvůli tomu, že podle nich Biden neplní své sliby v oblasti boje s klimatickou krizí. Washington 11:40 23. dubna 2022

Budíček pro prezidenta Bidena, zní volání před Bílým domem. Protestujícím se nelíbí třeba to, že navzdory svým slibům a navzdory vědeckým závěrům, že to je cesta ke klimatické katastrofě, Bidenova administrativa dál vydává nová povolení k těžbě fosilních paliv na federálním území.

Ve Washingtonu protestovali lidé proti Bidenovi, podle nich neplní své sliby ohledně ochrany klimatu.

Předem nahlášenou demonstraci v jednu chvíli rozhání tajná služba a park před Bílým domem uzavírá.

Will Hackman to považuje za absurdní – ukazuje mi, že doslova ve stejnou chvíli, kdy policie účastníky vyhání od Bílého domu, Bidenův klimatický pověřenec John Kerry tweetuje o tom, že on sám protestoval během Dne Země už v roce 1970.

Will uznává, že Biden je teď pod tlakem i z druhé strany, aby Američané produkovali víc fosilních paliv a pomohli Evropě zbavit se závislosti na Rusku. A říká, že Biden je podle něj ve srovnání s jeho předchůdcem z hlediska klimatické politiky jako den a noc a celkově v této oblasti zatím nejlepším americkým prezidentem.

Ale stále prý nedělá dost. „Vědci říkají, že je to teď, nebo nikdy. Musíme omezit uhlíkové emise na polovinu do konce desetiletí. A to nejde, pokud budeme povolovat novou těžbu. Zajímavý je ten rozdíl – loni na Den Země Biden zorganizoval klimatický summit, vše směřovalo ke Glasgow, to téma bylo silné. Teď bylo v Bílém domě ještě před několika dny ticho po pěšině. Takže musíme pokračovat v tlaku a zajistit, aby změna klimatu byla prioritou číslo jedna,“ řekl Radiožurnálu.

Uhlíková daň

Demonstranti se v průvodu vydávají na pochod Washingtonem a vyzývají prezidenta Bidena, aby vyhlásil stav klimatické nouze. Ptám se, co si pod tím představují.

Olivia a TuAnna mluví o uhlíkové dani jako trestu pro korporace, které se nejvíc podílejí na změně klimatu, a distribuci těchto peněz těm, na které následky klimatické krize nejvíc dopadají. Když prý byznys nebere ohled na budoucnost mladých lidí, ať se prý tedy změní aspoň pro peníze.

Dál chtějí třeba regulace průmyslového zemědělství, které ke změně klimatu přispívá. A jak se blížíme cíli pochodu u sídla americké centrální banky, objevuje se i téma zodpovědnosti finančního sektoru.

„Banky financují fosilní průmysl a centrální banka je jejich regulátor, který má za úkol snižovat rizika. Proto je podle nás jejím úkolem jednat i v oblasti klimatu a zastavit financování projektů fosilního průmyslu. Jím poháněná klimatická krize představuje velké ekonomické riziko,“ říká Kathy a kromě letáků a občerstvení rozdává ke Dni Země také jízdenky na metro na cestu domů.