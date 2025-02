Demonstrace státních zaměstnanců v USA pokračují. Muskův odbor se může zaměřit na životní prostředí

Ve Spojených státech pokračují protesty proti nuceným výpovědím státních zaměstnanců. Do čtvrteční půlnoci měly tisíce vládních úředníků podat výpovědi pod příslibem Trumpovy administrativy, že dostanou plat až do září. Soud tuto lhůtu prodloužil do pondělí. Od zpravodaje z místa Washington 19:52 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti v USA protestují proti miliardáři Elonu Muskovi | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Například před Federálním úřadem pro personální řízení ve Washingtonu už bylo téměř 200 lidí ještě před začátkem pracovní doba. Nepřišlo tedy tolik lidí jako ve středu, kdy byla demonstrace u Kapitolu, u sídla Kongresu, kde jich bylo několik tisíc.

Před federální úřadem lidé mávali vlajkami a různými transparenty, které třeba upozorňovali na to, že výzva k podání výpovědi, kterou můžeme překládat jako rozvidlení cest nebo rozcestí, není legální. Trumpova administrativa měla nabízet: „Podejte výpověď teď a dostanete osm platů až do září, anebo se také může stát, že vaše místo zrušíme bez náhrady a nedostanete nic.“

Podle demonstrujících toto není cesta, jak se pod tlakem rozhodovat. Několik transparentů také říkalo, že za vše může miliardář Elon Musk, poradce prezidenta Trumpa, který je pověřený řízením odboru pro efektivní vládnutí.

Muskův odbor

Protestující požadují, aby se zastavilo hromadné propouštění a redukce míst ve federální státní správě, protože to ohrožuje fungování státu. Muskův odbor pro efektivní vládnutí už zrušil Agenturu pro mezinárodní spolupráci mezinárodní rozvoj (USAID), která se starala o humanitární pomoc v mnoha zemích.

USAID například pomohl vymýtit některé nemoci, v některých zemích zabránil hladomoru nebo distribuoval léky a potraviny potřebným. Tyto projekty ale byly zastaveny a lidé z této agentury jsou na nucené dovolené. Rušení této agentury už se nedá zvrátit a celý USAID má přejít pod ministerstvo zahraničí a buď bude hodně zredukovaný, anebo bude zrušený úplně.

Donald Trump argumentuje tím, že agentura vydávala peníze na nesmyslné věci, že se nefinancovalo vždycky právě to, co by se podle zahraniční politiky Spojených států financovat mělo.

Vládní odbor pro efektivní vládnutí by se nyní mohl zaměřit na federální ministerstvo vzdělávání nebo školství. O tom mluvil také americký prezident ve své kampani, ten totiž považuje federální ministerstvo za zbytečné, protože všech 50 států mají svá ministerstva školství.

Podle Trumpa tak není potřeba regulovat školství na celostátní úrovni. Nově jmenovaná ministryně vzdělávání tak pravděpodobně má za úkol demontáž toho svého vlastního úřadu.

Pozornost Muskova odboru by se mohla obrátit také k Agentuře pro ochranu životního prostředí, což by znamenalo, že nebude životní prostředí tak chráněné jako dosud. Tímto rozhodnutím by se například mohla umožnit těžba nerostů, hlavně zemního plynu a ropy v místech, kde by to nebylo za vlády demokratů dovolené.

Lidé protestují hlavně proti tomu, že nejbohatšího člověka na světě Muska nikdo nevolil. Jako poradce prezidenta Trumpa však dostává velkou moc, dokonce může nahlížet do dat, které shromažďuje ministerstvo financí, může se o lidech dozvědět spoustu věcí a může zasahovat a vydávat nařízení, která přísluší jenom voleným zástupcům anebo vládě.