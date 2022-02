Nezraďte nás, prezidente Bidene, skandovali Ukrajinci u Bílého domu

Několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden oznámil uvalení zatím nejsilnějších sankcí vůči Rusku, mu přišli američtí Ukrajinci vzkázat, aby ještě přitvrdil. Ve Spojených státech žije víc než jeden milion lidí, kteří se hlásí k ukrajinskému původu, a do ulic vyšli v několika amerických městech. K Bílému domu se na jejich manifestaci za zastavení ruské válečné agrese vypravil stálý zpravodaj Českého rozhlasu v USA. Washington 9:53 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chraňte naše nebe“ | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ve Washingtonu prší, venku se setmělo a ukrajinská dívka Alona ví, že tahle noc u Bílého domu nebude krátká. A tak si spolu se svými kamarádkami přinesla na demonstraci i nějaké jídlo a bandasku s horkým čajem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukrajinci se shromáždili před Bílým domem

„Víte, všechny máme doma na Ukrajině rodinu. Necítíme ani tak rozčílení, spíš jsme v děsu. Nahání to hrůzu. Půjdu spát a pak se probudím s tím, že nevím, jestli je moje rodina naživu. Proto jsme tady. Chceme, aby nás bylo slyšet. Chceme pomoc od prezidenta Bidena a od ostatních. Putin je zločinec a my chceme, aby to každý věděl a aby se svět postavil za nás,“ říká Alona.

‚Zastavte SWIFT‘

Kousek od nás lidé nad hlavami rozvinuli asi deset krát pět metrů velkou ukrajinskou vlajku. Těch tady vlají desítky. Dav skanduje: „Sláva Ukrajině! Krym je Ukrajina! Donbas je Ukrajina!“ A taky má konkrétní požadavky na šéfa Bílého domu. Zavedené sankce jsou podle demonstrujících nedostatečné, požadují odpojení Ruska od bankovního systému SWIFT, osobní sankce vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, kterého tady označují za válečného zločince. I Alona s tím souhlasí.

„Ano. Chtěli bychom, aby Rusko odstřihli od SWIFTu. Myslím, že jediný způsob, jak Putina a jeho armádu zastavit, jsou sankce, které budou bolet jeho a jeho rodinu. Protože to vypadá, že ho nezajímají Rusové ani nikdo další. Takže se zdá, že jediným řešením je udělat něco, co osobně zabolí jeho a jeho blízké,“ povídá Alona.

Zelenskyj z Kyjeva: Kdo je připraven s námi bojovat? Nikoho nevidím... Všichni se bojí Číst článek

Lidé pokračují ve skandování. Slyšíme: „Ameriko, zůstaň s Ukrajinou! Prezidente Bidene, nezraďte Ukrajinu!“ Alona – tak jako mnozí další tady – mezitím nervózně kontroluje mobilní telefon, sleduje nejnovější zprávy z Ukrajiny a také odpovědi od svých příbuzných.

„Jsou z Čerkasy, byli nucení tohle město ve střední Ukrajině opustit a radši se přesunuli na vesnici, kde se cítí víc v bezpečí. Mám hodně kamarádů i v Kyjevě. Domy některých z nich byly zničeny. Jsem s nimi ve spojení, takže to mám to z první ruky. A je to těžké, o to víc, že nemůžu být s nimi. Ta nejistota. Pokaždé, když mi mamka nezvedá telefon, mám panickou ataku a ptám se, jestli je ještě naživu,“ zakončuje Alona.