Demonstranti v Hongkongu míří ke kontroverznímu nádraží odkud jezdí vlaky na pevninskou Čínu

Nedělní demonstrace je výrazně kratší než ty předešlé. Trasa pochodu začíná v zahradách Salisbury a má končit na mezinárodním dopravním terminálu West Kowloon. Dohromady jsou to necelé dva kilometry.

Lidé nesou transparenty, ale kromě hongkongských vlajek je občas vidět i vlajka Velké Británie nebo Tchaj-wanu. Organizátoři slibují, že se nebudou opakovat výtržnosti ze začátku tohoto týdne, kdy jak známo někteří demonstranti poničili budovu parlamentu. Ale na druhou stranu nevylučují, že se budou chtít dostat dovnitř terminálu, konkrétně na železniční nádraží odkud neustále odjíždí vysokorychlostní vlaky do sousední Číny.

Konfrontace mezi demonstranty a čínskými turisty je tak poměrně pravděpodobná. Přiznává to i policie. Od rána funguje odjezdová hala jen v omezeném provozu. Kdo má lístek, může dovnitř, ale dopravce nezaručuje, že jeho vlak skutečně odjede. Ti kdo naopak přijíždějí z Číny, vycházejí ven speciálními koridory.

Nicméně organizátoři opakují, že terčem protestů v žádném případě nejsou čínští turisté, ale jejich vláda a to jak prý ovlivňuje Hongkongskou samosprávu.

Nádraží sice leží na území Hongkongu a platí tam místní zákony, ale výjimkou je úzký koridor kolem stanovišť imigrační policie. Tam totiž pracují předsunuté směny čínské imigrační služby. Už při stavbě terminálu si pevninská Čína prosadila, že to bude de facto výsostné území Čínské lidové republiky.

Organizátoři si tak musejí dávat velký pozor, aby se během protestů na toto území nedostali. Okamžitě by je zatkla čínská policie, mohla by je deportovat do Číny a samozřejmě soudit podle tamních zákonů.