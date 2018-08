Sasko ilustruje polarizaci Německa, zanedbalo se vzdělávání, říká k násilnostem politolog

Německá vláda odsoudila útoky na přistěhovalce ve městě Chemnitz (Saské Kamenici). Nepokoje vyvolané vraždou pětatřicetiletého Němce začaly v neděli. Ve vazbě jsou dva podezřelí - Syřan a Iráčan. Dramatická situace byla ve městě i v noci na úterý. Ve vysílání Radiožurnálu o situaci mluvil odborník na Německo politolog Jaroslav Šonka. Chemnitz (Sasko) 11:43 28. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravicoví radikálové protestují v Chemnitzu (Saské Kamenici) po smrti pětatřicetiletého Němce, z jehož usmrcení jsou podezřelí dva mladíci z Iráku a Sýrie. | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

V ulicích bylo několik tisíc lidí. Jeden tábor demonstroval proti cizincům, druhý proti pravicovým extremistům. Z obou létaly kameny a petardy. Policie nestíhala zasahovat.

„Je to kolem tisícovky lidí, je to skupina s vyhraněnými názory. Paradoxně se sešli pod hlavou Karla Marxe. Z toho, jak se chovají, je jasně vidět, že mají tendenci posuzovat záležitosti jednostranně a vyvíjet násilí,“ uvedl politolog Jaroslav Šonka.

Do protestů v Sasku se podle něj odráží vícečetná polarizace německé společnosti. „Protestovali tam proti politice kancléřky (Angely) Merkelové, polarizuje se to ale i západovýchodně, protože všechny tyto události se odehrávají v bývalém východním Německu,“ říká.

Polarizovaná společnost

Napjatou situaci komentovali i politici.

„Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat,“ uvedl v pondělí mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert.

„Polarizovaná společnost je problém, se kterým se hlavně v tom Sasku bude muset zacházet. Je to otázka občanského vzdělávání, které se tam zanedbalo, je to otázka lidských práv a to určitě nebude k vyřešení během příštích dnů. To je běh na dlouhou trať,“ doplnil Jaroslav Šonka pro Radiožurnál.