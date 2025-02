Den bez nákupu jako akt ‚ekonomického odporu‘. Hnutí v USA vyzvalo k netradičnímu protestu

Bojkot také následuje po zrušení iniciativ v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začleňování v několika společnostech, včetně Targetu. Takzvaný ekonomický blackout se koná souběžně s protesty proti plánům prezidenta Donalda Trumpa na snížení počtu zaměstnanců ve státní správě a hromadnému propouštění ve federálních úřadech.

Protestní akce odstartovala o půlnoci tamního času a potrvá 24 hodin. Během této doby organizace vyzývá Američany, aby nic nekupovali, včetně benzinu, rychlého občerstvení nebo nakupování v obchodech či na internetu u velkých prodejců. Pokud si potřebují něco koupit, mají tak učinit lokálně v malých obchodech. Nezbytné věci, jako jsou léky a potraviny, lze v rámci bojkotu stále nakupovat.

K bojkotu vyzval ve videu svých přibližně 250 000 sledujících na Instagramu a TikToku na začátku února zakladatel hnutí John Schwarz, samozvaný „zprostředkovatel bdělosti a meditace“. „Připomeneme jim, kdo má ve skutečnosti moc. Na jeden den to vypneme,“ řekl na videu Schwarz, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou TheOneCalledJai.

Sedmapadesátiletý Schwarz neměl předchozí zkušeností s politickým aktivismem. Do začátku letošního roku téměř výhradně zveřejňoval videa, na kterých nabízel inspirativní poselství a motivační rady. Neočekával, že by se jeho poselství o bojkotu prosadilo. „Myslel jsem si, že to udělá možná tak hrstka mých sledujících,“ řekl Schwarz stanici CNN.

Místo toho se Schwarzova výzva rychle začala šířit na internetu. Jeho video má na Instagramu více než 700 000 sdílení a 8,5 milionu shlédnutí. Celebrity jako spisovatel Stephen King, herečka Bette Midlerová a herec Mark Ruffalo vyzývali ostatní k účasti. O bojkotu následně začala informovat média.

Schwarz tvrdí, že skupina nemá vazby na žádnou politickou stranu. „Naším cílem je sjednotit Američany v boji proti korupci a chamtivosti, kvůli kterým se už desítky let potýkáme s problémy,“ stojí na stránkách The People's Union USA.

Bojkot má sice úspěch na sociálních sítích a je propagován i mimo USA, ale jeho skutečný dopad na maloobchodní prodej nebo zisky společnosti zůstává nejistý. Zachytil však hluboce zakořeněný hněv veřejnosti vůči americké ekonomice, korporacím a politice, píše web stanice CNN.

Lidé na internetu podle CNN tvrdí, že se chtějí k bojkotu připojit z různých důvodů. Některým z nich vadí vysoké ceny a životní náklady. Jiní cítí hněv kvůli moci velkých korporací a miliardářů, jako je Elon Musk. Řada lidí se tak ohrazuje proti snahám Trumpovy administrativy o okleštění federálních programů a vyjadřuje obavy z nastolení autokracie v USA. Další zase chtějí bojkotovat společnosti, které ruší svou politiku rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI).

Další celostátní ekonomický bojkot je naplánován na 28. března a potrvá rovněž 24 hodin.