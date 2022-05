Putinův projev? ‚Působil jako vystresovaný a unavený člověk, překvapivý byl tím, že se nic nestalo‘

Trval jen pár minut a na rozdíl od předpokladů v něm nezaznělo nic překvapivého. Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil s projevem na Rudém náměstí během vojenské přehlídky. Reakce jsou rozporuplné. Nedošlo sice k oficiálnímu vyhrocení konfliktu na Ukrajině, může se to ale stát v následujících dnech, poznamenal politický geograf Michael Romancov. Putinova slova podle něj nemůžeme brát za bernou minci. Moskva 12:41 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Vladimir Putin | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Vladimir Putin v projevu opakovaně přirovnal současnou ruskou invazi na Ukrajinu k sovětské účasti ve druhé světové válce. Prezentoval ji jako pokračování boje proti nacismu. Ukrajince opakovaně označoval jako nacisty a banderovce. Opakovaně řekl, že ruští vojáci bojují na Donbase za vlast a zasazují se o bezpečnost Ruska.

„(Putin) Argumentoval, že Rusko údajně nemělo na výběr než na Ukrajině zasáhnout, že to byla jediná možná a správná reakce na narůstající nebezpečí. Prohlásil, že Ukrajina se údajně chystala vtrhnout na Donbas, na Krym, že měla otevřeně mluvit o pořízení jaderných zbraní a taky že NATO mělo na jejím území rozvíjet vojenskou infrastrukturu a stahovat se stále více k ruským hranicím,“ popsala zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě Ivana Milenkovičová.

Vystoupení ruského prezidenta podle politického geografa Michaela Romancova postrádalo energii, kterou Putin oplýval například při vyhlášení invaze na konci února. „Působil dojmem do značné míry vlastně vystresovaného, unaveného člověka. Mě to překvapilo,“ poznamenal Romancov.

„Podle mě se prezentoval překvapivě jako v zásadě slabý a neschopný lídr, protože on zopakoval to, co jsme ho slyšeli po celou dobu tvrdit,“ uvedl pro Radiožurnál.

Politolog přitom předpokládal, že se Putin pokusí intenzivněji mobilizovat ruskou veřejnost. „Něco na způsob Goebbelsova projevu z roku 1943 po německé porážce u Stalingradu. Toto se určitě nestalo. Co jsme slyšeli, spíš připomínalo to, jakým způsobem severokorejští komunisté obhajovali, že vtrhli na Jižní Koreu v roce 1950,“ komentoval Romancov.

@MichaelRomancov Čekal jsem, že Putin vystoupí podobně, jako Goebbels po porážce u Stalingradu, kdy vyhlásil totální válku. Místo toho Putin působil spíš jako Kim Ir-Sen, od kterého opsal útok na Ukrajinu (Jižní Koreu), čímž předešel jasně připravovanému útoku. 11 265

Překvapivý byl projev i podle Milenkovičové. „Opakovaně před projevem zaznívalo, například ze strany britského ministra obrany Bena Wallace nebo od americké stanice CNN, jež se odvolávala na bezpečnostní zdroje, že by Vladimir Putin mohl právě při tomto projevu formálně vyhlásit válku Ukrajině, případně vyhlásit mobilizaci, povolat brance a záložníky. Americký velvyslanec při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Michael Carpenter taky uvedl, že by mohl oznámit připojení obou samozvaných separatistických republik na Donbase k Rusku. Nic z toho se nestalo,“ konstatovala zpravodajka.

Vnímání Západu

Ruský prezident se také věnoval roli západních států v konfliktu a pokračoval v interpretační lince Kremlu. „Ve značné části projevu uvedl, že Rusko prý ještě na sklonku loňského roku usilovalo o nastolení určitého rámce bezpečnostních záruk a dialogu se Západem, který o to ale podle něj ovšem nestál,“ podotkla zpravodajka ve vysílání Radiožurnálu.

Komentátor Libor Dvořák uvedl, že to na něj působilo až tragikomicky. „Mluvilo se o tradičních hodnotách, o nutnosti i dnes se bránit proti nacismu. Dále pokračovalo poslední dva měsíce trvající obvinění Západu, že v tomto případě Rusko není žádným agresorem. V podstatě hájil (Putin) vojenskou snahu Ruska a představu obranné války. Což opravdu zní tragikomicky potom, co vidíme každý den na televizních obrazovkách,“ popsal.

Zásadní je podle Romancova fakt, že Putin nevyslal žádný zásadní signál do zahraničí, jak se předpokládalo. Vysvětluje si to tím, že problémy, které ruská armáda na Ukrajině má, jsou obrovské. Nemusí to ale také naznačovat nic, protože jeho projevů už tenhle rok bylo několik, pak následovala „úleva“, že se nenaplnily černé scénáře, ale následně o pár dní později udělal něco jiného.

Podle politologa je tak stále možné, že dojde k povolání záložních vojáků i formální vyhlášení války. „Může se to stát kdykoliv v následujících dnech,“ řekl Romancov a dodal, že se Putinova slova nedají považovat za bernou minci.

@Radiozurnal1 Ruský prezident Vladimir Putin přednesl projev u příležitosti 77. výročí Dne vítězství. Poděkoval vlastním vojákům za nasazení a osočil Západ, že konflikt na Ukrajině vyprovokoval. Reakce na projev probereme v hodinovém speciálním vysílání.



➡ rozhl.as/live 1 2