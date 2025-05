Denacifikace je v Německu citlivé téma. Ukrajinský konflikt ale způsobil obrovský posun, popisuje Bříza

Německý kancléř Friedrich Merz nevidí momentálně žádné náznaky možného brzkého konce války na Ukrajině, prohlásil podle deníku Handelsblatt. „Němci nechtějí slyšet, že německé rakety dopadají na velká, několikasettisícová ruská sídla nebo že odpálily Kerčský most,“ říká v pořadu Co se děje se světem bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Rozhovor Praha 20:06 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křehkost vládní koalice překvapila i Fridricha Merze (archivní foto) | Foto: Uwe Koch | Zdroj: dpp images / Reuters

Německo, zdá se, chce mít nejsilnější armádu v Evropě. Bude poprvé na zahraniční misi od druhé světové války. Jaká je to zpráva?

Má to logiku. Německo je, co se týče ekonomiky, nejdůležitější stát Evropské unie. Německo je ostatně nejlidnatější stát EU, má 83 milionů obyvatel, takže to velkou logiku má. Notabene ještě třetí aspekt, geografická poloha Německa.

Prakticky jakákoliv opozice je v Rusku utlumena a nemá prostor k vystupování, upozorňuje bezpečnostní analytik Bříza. Jaká je atmosféra v zemi, kde vládne neomezený vůdce Vladimir Putin? Poslechněte si rozhovor

Jednoduše z velkých států, typu Británie, Francie nebo chcete-li možná Itálie, Španělsko, je Německo nejblíž východnímu křídlu NATO a i historicky vždy ty střety byly mezi Pruskem, respektive předchůdcem Německa, potom Německem, Německým císařstvím a Ruskem. Ten střet je jednoznačný.

Bohužel se v drtivé většině tyto střety odehrávaly o náš region, Polsko, Československo, státy v tomto regionu se nacházející, takže tam to velkou logiku má.

Ale ještě donedávna tam byla zátěž druhé světové války.

Ta je tam pořád, byť je zmírňována konfliktem na Ukrajině. Ale protože jsem měl tu možnost strávit v Německu několik let, kde jsem i studoval a žil, tak tu situaci znám. Oni to trauma mají dodnes. Je to zcela logické.

V Německu, na rozdíl od například Rakouska, proběhla denacifikace a proběhla velmi přesně, velmi radikálně a Němci nejsou schopni ani moc vnímat například vtipy o druhé světové válce, opravdu až takto byla provedena. Pro ně to vždy bylo velké a citlivé téma a ukrajinský konflikt ale způsobil obrovský posun.

Je to tak, že Německo se vrací pomalu na mezinárodní scénu, a pojďme být konkrétní. Německo do roku 2027, do dvou let, v Litvě definitivně vyzbrojí svoji pětitisícovou brigádu. To vůbec není malé uskupení.

Ostatně ta jednotka tam je již dnes, postupně je vyzbrojována. Bude to dokonce těžká brigáda, dokonce bude mít název Panzerbrigade 45, tanková brigáda, bude vyzbrojena německými tanky Leopard 2A8, bude kooperovat s litevskou armádou a to uskupení opravdu nebude malé.

Pět tisíc vojáků je hodně v tuto chvíli, ale vidíme opravdu nedostatky. My říkáme, že Německo buduje největší armádu v Evropě, ale ono není schopno ani tuto brigádu dovyzbrojit všemi prvky protivzdušné obrany. Takže je vidět, že i Německo má před sebou velké úkoly. Ostatně je to i diskuse o raketách Taurus ve vazbě na dodávky na Ukrajinu.

Dodávky raket Taurus

Oni je mít nebudou?

Vypadá to, že se to opět posunulo. Ačkoli Friedrich Merz vkládal v předvolebních debatách naděje do toho, že tyto rakety dodá, nakonec se tak neděje. Důvodů je několik.

Prvním je křehkost vládní koalice, která překvapila i Friedricha Merze, protože se bezprecedentně stalo to, že v prvním kole volby německého kancléře nebyl zvolen, až teprve ve druhém kole po určitých intervencích se tomu tak stalo. Takže je vidět, že křehkost je jasná a sociální demokraté nechtějí, aby Taurusy byly dodány na Ukrajinu. On se tohoto ne zalekl, ale prostě si vyhodnotil, že mu to za to nestojí, aby první velká roztržka byla kvůli Taurusům.

Druhým důvodem je jejich nedostatek. Německá armáda má ve výzbroji kolem 300 kusů. Ano, dalších 200 až 300 je na skladech, nicméně propadla certifikace a už je to složitější, takže ani jich zase tolik není.

A konečně obava z přímého zatažení Německa do války. A zase jsme u reminiscence. Němci nechtějí slyšet, že německé rakety dopadají na velká, několikasettisícová ruská sídla nebo že odpálily Kerčský most. A to je právě ten drobný rozdíl, který možná posluchači moc nevnímají.

Ty rakety, střely s plochou dráhou letu, které dodala velmi dobře Británie, Francie, Storm Shadow/SCALP mají přece jenom trochu kratší dolet než ty Taurusy. Přesně to je ten rozdíl, že Taurusy by za jistých okolností mohly opravdu zasáhnout Kerčský most.

Účelové interpretace Ruska

To jsou situace, které určitě, eufemisticky řečeno, Rusko se zájmem sleduje. Sledovalo volby v Německu, ostatně sleduje volby v celé Evropské unii, určitě bude sledovat i ty říjnové v Česku. Ale Vladimir Putin je také mistr v tom, že se umí obsloužit z té historie, že si z ní dokáže vybrat selektivně něco účelového o tom, jak zacházet s minulostí.

Máte stoprocentní pravdu. Vzpomeňme jenom na, pro mě mrazivý, rozhovor s (americkým moderátorem Tuckerem) Carlsonem z loňského roku, kdy on konstatoval, doslova do písmene, že za druhou světovou válku vlastně může Polsko, protože ji vyprovokovalo, protože neustoupilo včas německým požadavkům, co se týče gdaňského koridoru.

Toto absurdní tvrzení zaznívá, je interpretováno nadále v ruských školách. Samozřejmě Rusové, ale to je odnepaměti, se vždy učili, že druhou světovou válkou rozhodli pouze sovětští vojáci. Přesně jak říkáte, on si z toho jenom selektivně vybírá něco, nebo to dokonce i pozměňuje.

I my jsme se přece v Československu učili to, že za určitých okolností, kdybychom požádali, tak nám sovětská armáda přispěchala na pomoc již v roce 1938. Vidíte, že to je i tradice v ruské interpretaci dějin.

A taky jsme okupaci z roku 1968 nazývali bratrskou pomocí, v rámci té propagandy.

To bylo snad druhé osvobození, pokud se nemýlím. Teď jsem to samozřejmě nadnesl.