Zažehnání krize Křetínský vs. Le Monde? Akcionáři podepsali dohodu s novináři a čtenáři deníku

„Pracuju tady už zhruba deset let. Velmi zřídka jsem pociťovala, že by kolegové byli tak odhodlaní a zároveň tak neklidní. Schůzky zaměstnanců tady byly v poslední době opravdu velmi plné,“ řekla Radiožurnálu viceprezidentka společenství redaktorů v deníku Le Mondu Aline Leclercová ještě před výsledkem schůzky dvou klíčových akcionářů.

Obchodní partner Daniela Křetínského bankéř Mathieu Pigasse a telekomunikační magnát Xavier Niel podepsali dohodu, která zaručuje vliv zaměstnanců, novinářů a čtenářů Le Mondu na budoucí vlastnickou strukturu. Budou mít například klíčové slovo při volbě akcionářů.

„Blížíme se k řešení, které by mohlo být uspokojující pro všechny,“ byl přesvědčený šéf společenství redaktorů v Le Mondu Paul Benkimoun.

Podle něj krize ještě posílila postavení novinářů ve francouzském listu: „Máme nová, silná a důležitá práva. Dalo by se tedy říct, že z toho všeho vycházíme posílení. Uvědomili jsme si taky, jak velkou podporu může mít kvalitní žurnalistika.“

'Křetínský nemluvil pravdu'

Bankéř Mathieu Pigasse v rozhovoru pro deník Le Figaro zdůraznil, že si chce zachovat kontrolu nad holdingem Le Nouveau Monde, kde má svůj podíl i český miliardář Daniel Křetínský. Podle Pigasse Křetínského překvapily nespokojené reakce novinářů Le Mondu. Ti si stěžovali na rozpor mezi tím, co jim český podnikatel říkal, a co o něm následně sami zjistili.

„Říkal nám, že tu nemá žádný konflikt zájmu, že tu nechce investovat, a že jediné, co ho zajímá, jsou francouzská média. Později jsme se dozvěděli, že ve Francii koupil uhelné elektrárny. Zjistili jsme zároveň, že se tu pokoušel investovat do energetického sektoru,“ popsal novinář Nabil Wakim

„Říkal nám taky, že nezná žádného francouzského politika, že se setkal jen s jedním. Byl to Edouard Philippe ještě před tím, než se stal premiérem, v době, kdy byl starostou Le Havre. Tam se také ostatně nachází uhelná elektrárna. Tady jsme taky zjistili, že to nebyla pravda. Setkal se zhruba s desítkou francouzských politiků v době, kdy chtěl investovat do EDF (Électricité de France, pozn. red.). A dokonce ho přijali i na ministerstvu hospodářství,“ dodal Wakim.

Spolu s ostatními víc než 460 kolegy podepsal dokument, ve kterém od akcionářů požadoval garanci nezávislosti. Člen představenstva Czech media Invest Daniel Častvaj už před časem řekl, že k tomu Daniel Křetínský neměl pravomoci: „Co se týká podpisu jakýchsi dohod, co se může nebo nemusí v budoucnu stát, tak na to nemáme mandát.“

Bankéř Mathieu Pigasse v rozhovoru pro Figaro uvedl, že holding Le Nouveau Monde, ve kterém Křetínský vlastní 49 procent, v následujících týdnech koupí 20% podíl od španělské společnosti Prisa. Aby ale prý byla zachovaná rovnováha mezi akcionáři tak Pigasse dá možnost Nielovi odkoupit polovinu španělského podílu.

Zklidní situaci nadace?

Oba klíčoví akcionáři – jak Xavier Niel, tak i Mathieu Pigasse – uvažují taky o vytvoření nadace, podobně jako je tomu i britského Guardianu nebo u francouzského investigativního serveru Mediapart, která by ještě více garantovala nezávislost novinářů.

„Myšlenka nadace je úžasným a velmi zajímavým projektem. Víme, ale že něco takového bude těžké vyjednat, a že to zabere spoustu času. Obzvlášť pro tak velkou skupinu jako jsme my,“ uzavírá novinářka a zároveň viceprezidentka společenství redaktorů v Le Mondu Aline Leclercová.

O návrhu vytvoření nadace, která by ještě více garantovala nezávislost novinářů, má dozorčí rada francouzského listu jednat 3. října.